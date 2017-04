Kyocera

Der bisherige stellvertretende Geschäftsführer der Kyocera Document Solutions, Dietmar Nick, rückt auf den Geschäftsführerposten. Er löst Reinhold Schlierkamp ab, der Aufgaben im Board of Directors wahrnehmen wird.

Concat

Dexter McGinnis, Vorstand und Gründer der Concat AG wechselt in den Aufsichtsrat und gibt die Führung des Unternehmens an Olaf von Heyer ab.

D-Link

D-Link hat einen Nachfolger für John Hsuan als Vorstandsvorsitzenden benannt - Douglas Hsiao wird Global Chairman. Hsuan bleibt als Vorstandsmitglied im D-Link-Vorstand.

Mediatest digital

Für den Vertrieb der SaaS-Lösung hat der Cloud-Dienstleister Mediatest digital ein neues Team für den Channel vorgestellt: Stefanie Krauße und Philipp Hübsch sollen sich um die Partner kümmern.

Symantec

Symantec möchte sein Privatkundengeschäft nach vorne bringen und verstärkt daher nun Marketing und Vertrieb für die Marke Norton. So hat der Security-Hersteller im März 2017 Stefan Kühn als Director Consumer, Central & Eastern Region an Bord geholt. Er soll Symantecs Consumer-Geschäft in der DACH-Region und in Osteuropa ausbauen.

Hama

Hama, Hersteller und Großhändler für Foto- und Bürozubehör aus dem bayerischen Monheim, hat einen neuen Leiter für den Bereich Foto ernannt. Es ist Markus Sommer, der seit knapp drei Jahrzehnten bei Hama tätig ist.

