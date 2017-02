Jakobsoftware

VAD Jakobsoftware baut mit Torsten Kaufmann sein Vertriebsteam weiter aus. Der gelernte Einzelhandelskaufmann wird für den IT-Security-Distributor in der neuen Abteilung "Daten" als Sales Manager tätig sein. Kaufmann verfügt über umfangreiche Kontakte aus der deutschen Channel- und Hersteller -Landschaft und war zuletzt bei NovaStor als Partner Account Manager tätig.

Igel Technology

Der deutsche Thin Client-Pionier Igel Technology GmbH will seine Sichtbarkeit unter Meinungsführern und Multiplikatoren weiter ausbauen und besetzt gleich zwei Positionen neu. Douglas Brown soll als neuer Technology Evangelist das Profil des Bremer Unternehmens vor allem in Bezug auf modernes Endpoint-Management schärfen und das Bewusstsein für die Marke weiter erhöhen. Brown bringt gut 20 Jahre Erfahrung in der Virtualisierungsbranche mit und wurde bereits mit vielen Preisen wie z. B. Microsofts "Most Valuable Professional-Award" ausgezeichnet. Simon Clephan soll ab sofort das Management als Vice President für Business Development und strategische Allianzen übernehmen. Der Vertriebs- und Marketingexperte ist hervorragend in der Softwarebranche vernetzt und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketing.

F5 Networks

François Locoh-Donou wird neuer President und CEO von F5 Networks. Ab dem 3. April wird der erfahrene Manager in die Fußstapfen seines Vorgängers John McAdam treten. In seiner neuen Position will Locoh-Donou "Partnerschaften, Produkte und Services weiterentwickeln, um die wachsenden Anforderungen der Kunden in den Bereichen Cloud und Security zu erfüllen."

CensorNet

Die ehemalige FireEye Führungskraf Sarah Woods wird Vice President of Worldwide Marketing bei CensorNet. In der neu geschaffenen Position des Cloud-Security-Unternehmens soll sie mit neuen Marketing- und Kommunikationsprogrammen die ambitionierten Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen. Woods war bereits für eine Vielzahl an Software- und Sicherheitsunternehmen als Marketing- und Kommunikationsexpertin tätig, u. a. bei Siemens, Riversoft, BigFix oder Marshal.

Weitere Personalmeldungen

