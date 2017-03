Bytec

Der Bytec-Gründer Matthias Bodry ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Der engagierte Vorkämpfer für den Channel gründete 1989 die heutige Bytec Bodry Technology GmbH zuerst als klassisches Systemhaus. 1995 folgte der Wandel zum Distributor. Wir bedauern den Tod von Matthias Bodry sehr und wünschen seinen Familienangehörigen und seinen Mitarbeitern viel Kraft.

LG

Jürgen Krüger ist der neue Director Sales und Marketing ISP bei der LG Electronics Deutschland GmbH. In seiner neuen Position verantwortet der Ex-Canon Manager den Vertrieb und das Marketing von LGs PC-Monitoren, -Laufwerken und Projektoren in der DACH-Region. Krüger bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb und Marketing von Technologieprodukten mit und war u. a. für Canon, Also MPS GmbH, Kyocera, Samsung und NEC tätig. Er folgt er auf Michael Vorberger, der LG nach über zwölf Jahren wegen des Firmenumzugs von Ratingen nach Eschborn verließ.

F-Secure

Der finnische Hersteller von Cyber-Security-Produkten F-Secure baut seinen Channel in der Schweiz aus. Gerald Ineichen ist als neuer Channel-Account Manager in Luzern sowohl für die Vor-Ort-Betreuung als auch für den Ausbau des Channels in der Schweiz verantwortlich. Der gebürtige Schweizer verfügt über langjährige Erfahrung im IT-Security-Markt und arbeitete zuvor u. a. für Infinigate und All Consulting.

Panda Security

Jan Lindner, seit 2008 Geschäftsführer bei Panda Security, erhält ab sofort mehr Verantwortung im Unternehmen. Neben dem deutschen und österreichischen Markt soll sich Lindner nun auch um die Geschäfte des spanischen Sicherheitsspezialisten in den Niederlanden, Belgien, Polen und Portugal kümmern. Der Fokus des Diplom-Ingenieurs liegt dabei im weiteren Ausbau der Marktaktivitäten Pandas im Corporate Segment.

IQ mobile

Die IQ mobile GmbH erhält mit Katajun Sorusch eine neue Sales Direktorin für Deutschland. Die studierte Informationsmanagerin kümmert sich seit dem 01. Februar 2017 primär um die Führung und den Ausbau der Kundenbeziehungen in Deutschland sowie die Entwicklung des Unternehmens innerhalb des Dentsu Aegis Netzwork Germany. Sorusch bringt langjährige Erfahrung im Mobile Bereich mit, zuletzt als Director Innovation bei MEC in Düsseldorf.

ADAC SE

Gerrit Pohl wechselt von Microsoft zur ADAC SE. Der Diplom-Kaufmann soll als neuer Leiter des Ressorts "Digitale Plattformen" seine Expertise zu Cloud und Digitalisierung für eine schnellere Transformation der ADAC SE einsetzen. Seine medialen Erfahrungen holte sich der gelernte Bankkaufmann nach seinem Studium der Wirtschaftsinformatik im Axel Springer Media House sowie bei Gruner + Jahr. Zuletzt leitete er den Bereich Go-to-Market & Cloud Innovation bei Microsoft Deutschland.

Weitere Personalmeldungen

Weitere wichtige Personalmeldungen lesen Sie hier. Die Neubesetzungen der KW 8/2017 sehen Sie in der unten stehenden Bildserie noch einmal in kompakter Form. (ib)