"Frohes Nest" wünscht Media Markt und bietet seinen Kunden ab sofort als Osterkation einen kostenlosen Liefer-Service. Wer einen Fernseher oder ein Haushaltsgroßgerät ab einem Preis von 299 Euro kauft, dem schenkt Media Markt die Lieferung sowie das Aufstellen und Anschließen des Gerätes gleich mit dazu. Die Aktion beginnt in allen 270 Märkten in Deutschland am Dienstag, den 11. April, und dauert bis einschließlich Montag, den 24. April. Auch beim Einkauf im Media Markt Onlineshop gibt es den praktischen Service während des Aktionszeitraums kostenlos mit dazu.

Für ganz besondere "Wow-Momente" soll ebenfalls zu Ostern eine Kooperation von Media Markt Deutschland und dem Lifestyle- und Männermagazin Playboy sorgen. Diese beinhaltet eine Interview- und Fotostrecke mit drei Playmates in der aktuellen Osterausgabe des Media Markt Club-Magazins WOW! sowie Promotionaktionen in zehn ausgewählten Media Märkten am 15. und 22. April 2017. Beworben werden diese über die Social Media-Kanäle beider Partner.

Playmates kommen in die Märkte

"Die Idee, mit dem PLAYBOY zu kooperieren, hatten wir schon länger, und jetzt zu Ostern passt sie perfekt. Beide Marken machen der jeweils weitgehend männlichen Zielgruppe viel Spaß und zusammen noch mehr", sagt Thomas Hesse, Marketingleiter MediaMarkt Deutschland. Auch Playboy ist von der Zusammenarbeit überzeugt: "Männer, Technik und schöne Frauen passen einfach perfekt zusammen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit dem MediaMarkt Club kooperieren - eine für uns sehr interessante und affine Community", so Myriam Karsch, Head of Publishing bei Playboy Deutschland Publishing.

Passend zu Ostern ließen sich die drei Playmates Jacqueline Scherer (Miss Mai 2016), Stephanie Lindner (Miss April 2016) und Sissi Fahrenschon (Playmate des Jahres 2016) zusammen mit verschiedenen Technik-Gadgets für das Media Markt Club-Magazin interviewen und ablichten. Werbeeffekte sind dabei in alle Richtungen geplant: Club-Mitglieder, die dabei auf den Geschmack gekommen sind, können gleich ein Playboy Mini-Abo (drei Ausgaben) zum Vorzugspreis von nur 12,90 Euro abschließen und erhalten on top einen Media Markt-Coupon im Wert von 10 Euro. In der aktuellen Playboy Ausgabe gibt es eine einseitige redaktionelle Berichterstattung zum Fotoshooting. Zudem erhalten 40.000 Playboy Abonnenten das Media Markt Club-Magazin als kostenlose Beilage.

Und auch live sollen sich Media Markt Club-Mitglieder von verschiedenen attraktiven Playboy-Hasen verzaubern lassen. Im Rahmen von Promotionaktionen in insgesamt zehn deutschen Media Märkten am 15. April und 22. April verteilen jeweils zwei Playmates das WOW! Magazin sowie Gratis-Ausgaben des Playboy. Kunden haben natürlich auch die Möglichkeit, Selfies mit den Playmates zu machen oder sich Autogramme geben zu lassen. (mh)