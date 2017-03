Das "Book One" ist ein sogenanntes Convertible, das sich als Tablet wie auch als Notebook mit abnehmbarer Tastatur nutzen lässt. Dank eines von Porsche Design entwickelten und patentierten Drehgelenks, das auf Zahnrädern basiert, lässt sich die Tablet-Einheit auch um 360 Grad drehen. Dabei habe man sich von der Bauweise eines Sportwagen-Getriebes inspirieren lassen, teilten Unternehmenssprecher mit.

Die Zahnräder sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und greifen präzise ineinander. So soll die Tablet-Einheit in jeder Position die erforderliche Stabilität bekommen. Das Gerät wird von einem Intel Core i7-Prozessor angetrieben und verfügt über eine 512 Gigabyte große SSD-Festplatte. Das 13,3 Zoll große Display stellt Bilder in hoher Auflösung mit 3200 mal 1800 Pixeln dar. Das "Book One" unterstützt die biometrische Authentifizierung des Nutzers über eine eingebaute 5-Megapixel-Kamera samt Infrarot-Sensor.

Die Verarbeitung und Ausstattung haben aber auch ihren Preis. Mit rund 2800 Euro adressiert das "Book One" eindeutig einen Premium-Markt. Es soll ab April in Deutschland und weiteren Ländern verfügbar sein. (dpa/rs)