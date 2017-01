Die WD Blue PC SSD gibt es sowohl im 2,5-Zoll- als auch M.2-2280-Format mit Speicherkapazitäten von 250, 500 und 1000 Gigabyte. Die Preisspanne liegt zwischen 80 und 290 Euro. Somit bietet WD die SSD-Serie zu einem recht günstigen GB-Preis von etwa 30 Cent an. Technisch basiert die WD Blue PC auf der Sandisk X400, verwendet also den 4-Kanal-Controller Marvell 88SS1074 in Kombination mit 15-nm-TLC-Flashspeicher. Der Datenpuffer ist 512 MB groß. Die garantierte Gesamtschreibleistung variiert je nach Modell zwischen 100, 200 sowie 400 Terabyte - das sind sehr solide Werte

TEST-FAZIT: Western Digital WD Blue PC SSD 500GB

TESTERGEBNIS (NOTEN) Western Digital WD Blue PC SSD 500GB Testnote gut (2,47) Preis-Leistung preiswert Geschwindigkeit (70 %) 2,20 Ausstattung (15 %) 2,39 Umwelt und Gesundheit (10 %) 4,02 Service (5 %) 3,30

Die WD Blue PC SSD 500GB ist schnell, insbesondere die sehr kurzen Zugriffszeiten und die hohen Datenraten im Praxiseinsatz überzeugen. Das gilt auch für die genügnsame Leistungsaufnahme der SSD. Im Lieferumfang des WD-Modells ist ein Tool-Paket und Acronic True Image HD enthalten. Negativ zu Buche schlagen die vergleichsweise kurze Herstellergarantie von nur drei Jahren und das Fehlen der Drive-Verschlüsselung, die Hardware-seitig möglich wäre.

Pro

+ kurze Zugriffszeit

+ hohe Praxis-Datenraten

+ gutes Software-Paket

Contra

- Drive-Verschlüsselung fehlt

Geschwindigkeit der WD Blue PC SSD 500GB

Die WD-SSD fährt mit gut 70.000 Punkten im PC Mark ein gutes Ergebnis im HDD-Test ein. Sehr gute Werte erreicht die Blue PC SSD in den Praxistests: Einen DVD-Film (4,2 GB) liest und schreibt die Blue PC in 11 respektive 12 Sekunden und der Kopiervorgang dauert nur 21 Sekunden. Auch die sequenziellen Datenraten können sich mit durchschnittlich 500 MB/s beim Lesen sowie 460 MB/s beim Schreiben sehen lassen. Ebenfalls auf höchstem Niveau sind die Zugriffszeiten mit maximal 0,03 Millisekunden.

Ausstattung der WD Blue PC SSD 500GB

Die 500-GB-SSDs kommen mit einer hohen Gesamtschreibleistung von 200 Terabyte. Sehr solide ist auch die MTBF von 1,75 Millionen Stunden. Im Gegensatz zur Sandisk-Mutter X400 erlaubt WD bei der Blue PC SSD allerdings nicht die Nutzung der Drive-Verschlüsselung (AES 256 Bit). Zudem reduziert WD die Garantiezeit für die Blue PC von fünf auf drei Jahre. Der Lieferumfang der 7 Millimeter schlanken WD-SSD schließt den Download eines Tool-Pakets und der Cloning- und Partitionierungs-Software Acronic True Image HD mit ein. Zubehör zum Einbau der Solid State Drive ist allerdings nicht enthalten.

Dank der Stromsparfunktion "Dec Sleep" liegt die Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand bei sehr niedrigen 0,4 Watt, der Verbrauch unter Last bewegt sich mit rund 3,5 Watt im noch akzeptablen Rahmen.



GESCHWINDIGKEIT Western Digital WD Blue PC SSD 500GB (Note: 2,20) DVD-Film (4,2 GB) auf SSD schreiben / lesen / duplizieren 0:12 / 0:11 / 0:21 Minuten 1000 MP3-Dateien (5 GB) auf SSD schreiben / lesen / duplizieren 0:19 / 0:18 / 0:30 Minuten Praxis-Simulation (PC Mark Vantage - Gesamtergebnis) 75 973 Punkte sequenzielle Leserate (TecBench): minimal / durchschnittlich / maximal 464 / 502 / 514 MB/s sequenzielle Schreibrate (TecBench): minimal / durchschnittlich / maximal 456 / 462 / 472 MB/s Dateien auf der SSD finden (TecBench): mittlere / maximale Zugriffszeit 0,03 / 0,03 Millisekunden wahlfreies Lesen, Blockgröße 4K, 32 parallele Anfragen (Iometer) 42 665 Befehle/s / 167 MB/s / 0,75 Millisekunden wahlfreies Schreiben, Blockgröße 4K, 32 parallele Anfragen (Iometer) 3826 Befehle/s / 15 MB/s / 8,36 Millisekunden wahlfreies Lesen, Blockgröße 4K, 32 parallele Anfragen, aligned (Iometer) 70 027 Befehle/s / 274 MB/s / 0,46 Millisekunden wahlfreies Schreiben, Blockgröße 4K, 32 parallele Anfragen, aligned (Iometer) 5105 Befehle/s / 20 MB/s / 6,27 Millisekunden

AUSSTATTUNG Western Digital WD Blue PC SSD 500GB (Note: 2,39) TRIM-Funktion ja Garbage Collection ja Firmware-Update möglich ja Zubehör für Einbau / Extras nicht vorhanden / 7 Millimeter Bauhöhe

UMWELT UND GESUNDHEIT Western Digital WD Blue PC SSD 500GB (Note: 4,02) Stromverbrauch Leerlauf 0,39 Watt Stromverbrauch Last 3,53 Watt

ALLGEMEINE DATEN Western Digital WD Blue PC SSD 500GB Testkategorie Festplatte (SSD) SSD-Festplatten-Hersteller Western Digital Internetadresse von Western Digital www.wdc.com/de-de Preis (unverbindliche Preisempfehlung) 145 Euro Western Digitals technische Hotline 0031/204467651 Garantie des Herstellers 36 Monate

DIE TECHNISCHEN DATEN Western Digital WD Blue PC SSD 500GB Nennkapazität 500 GB verfügbar 465,80 GB Preis pro Gigabyte 0,31 Euro Bauart 2,5 Zoll Anschluss SATA 6 GBit/s Gewicht 38 Gramm Speicherchips Technik 15nm TLC (Toggle DDR) Speicherchips Organisation 4 x 128 GB Speicherchips Typ Sandisk 05478 128G Firmware-Version X4100WD Controller Marvell 88SS1074 Zwischenspeicher: Typ Micron 6PN75 Zwischenspeicher: Größe 512 MB TRIM-Funktion ja Garbage Collection ja Firmware-Update möglich ja Zubehör für Einbau / Extras nicht vorhanden / 7 Millimeter Bauhöhe Programme Sandisk SSD Dashboard (Download) Acronis True Image WD Edition (Download) Handbuch: umfangreich nein Handbuch: deutsch ja Handbuch: gedruckt nein Handbuch: als PDF ja

(PC-Welt)