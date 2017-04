Christof Zihlmann ist neuer Vice President Worldwide Sales bei der kalifornischen CloudByte Inc. Für den Hersteller von Software Defined Storage Lösungen (SDS) will der Schweizer Storage-Veteran den Channel insbesondere in der Region EMEA und im deutschsprachigen Bereich aufbauen. Zihlmann ist Gründer der Q5 AG und damit auch Mitinvestor sowie Mitglied im Board of Directors von CloudByte.

Der Vertriebsspezialist startete seine Management-Karriere bei Cope, für die er bis 1999 vier Jahre als Geschäftsführer der österreichischen Niederlassung tätig war. Danach leitete Zihlmann vier Jahre den Bereich Storage Solutions beim schweizerischen IT-Lösungsanbieter redIT und arbeitete ebenfalls vier Jahre als Vertriebschef Schweiz und Österreich bei HP für ILM-Lösungen. Bei Data Domain arbeitete er bis zur Übernahme durch EMC ebenfalls als Vertriebschef für Schweiz und Österreich. Im Jahr 2010 gründete er die Q5 AG die hauptsächlich Storage-Lösungen anbietet und deren CEO er auch weiterhin bleibt.

Evan Powell, Chairman of the Board bei CloudByte, freut sich über den Neuzugang: "Mit Christof Zihlmann haben wir einen Mitstreiter gewonnen, der unser Produkt schon in der Vergangenheit erfolgreich vermarktet hat, und der genau weiß, was Unternehmen wollen, wenn Sie Storage kaufen und implementieren."

Christof Zihlmann erklärt: "Software Defined Storage ist weit gekommen, aber dennoch einige Träume schuldig geblieben. Allein, dass Administratoren mit ElastiStor jeder Anwendung eine garantierte Performance nach IOPS, Durchsatz und Latenz geben können, sorgt in jedem Gespräch mit Kunden und Partnern für großes Aufsehen und Interesse." (KEW)