Die Readbox publishing GmbH ist Vermarktungsdienstleister für eBooks und andere Verlagserzeugnisse. Die Spezialisten haben zuletzt mit "Keyword.box" eine Software für die automatisierte Metadatenoptimierung vorgestellt.

"Wir freuen uns sehr über zwei neue Spezialisten im Team", sagt Ralf Biesemeier, Geschäftsführer von Readbox. "Mit diesen Kollegen sind wir jetzt noch besser aufgestellt und können unsere führende Position als Softwareanbieter vor allem in den Bereichen Vertriebs- und Marketingautomation weiter ausbauen."

Lukas Becker ist neu in der Readbox-Buchhaltung

Der 24-jährige Lukas Becker verstärkt Readbox ab sofort im Bereich Administration und Finanzen. Er ist in dieser Funktion unter anderem für die Buchhaltung und die Verlags- und Shop-Abrechnungen mitverantwortlich. Außerdem soll er die Geschäftsleitung bei der Weiterentwicklung interner und externer Kostenrechnungs- und Controlling-Systeme unterstützen.

Lukas Becker absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zum Industriekaufmann und war im Anschluss in der Buchhaltung eines Industrieunternehmens tätig.

Readbox Marketing hat mit Jacqueline Claire Peterson eine neue Managerin

Jacqueline Claire Peterson übernimmt bei Readbox ab sofort den Bereich Content Marketing Management. Die Aufgaben der 30-Jährigen sind unter anderem die Neuausrichtung der Direktkundenkommunikation, Kampagnenplanung und -steuerung sowie die Stärkung der Online-Marketingaktivitäten.

Peterson studierte in Cardiff International Business Management und ließ sich an der Euro Akademie in Köln zur Fremdsprachenkorrespondentin ausbilden. Die BA (Hons) ist seit 2010 im Marketing verschiedener Agenturen und Unternehmen tätig, zuletzt beim Online-Motorradzubehörhändler Motea GmbH. (KEW)