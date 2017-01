RSA, EMC-Tochter und Teil des Dell Technologies-Konzerns hat Rohit Ghai zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. Als Präsident der RSA soll sich Ghai vorrangig auf das Bereitstellen von Lösungen konzentrieren, die Unternehmen helfen soll, ihre Security-Transformation besser managen zu können.

Ghai verfügt laut Dell über umfassende Kenntnisse der digitalen Transformation in stark regulierten Märkten und bringt überdies profundes Know-how aus der Softwarebranche mit. Seine Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden bei RSA soll das Thema operative Exzellenz stärker in den Fokus rücken.

Derzeit arbeitet Ghai noch als Präsident der Enterprise Content Division von Dell EMC, wo er unter anderem an der Erarbeitung einer überzeugenden Zukunftsvision für die digitale Ära beteiligt war, neue Markteinführungskonzepte und die Portfolioentwicklung vorantrieb. Sein Wechsel zu RSA wird unmittelbar nach Abschluss der Übernahmetransaktion durch OpenText wirksam.

Bis zu seinem Eintritt bei Dell EMC arbeitete Rohit Ghai von 2005 bis 2009 in verschiedenen Positionen bei Symantec. Davor war er bei Computer Associates in diversen leitenden Funktionen für die Geschäftseinheiten BrightStor und eTrust tätig. Zudem war er als CTO für CA in Bangalore, Indien. Seine US-Karriere startete Ghai nach seinem Masterabschluss 1993 bei Cheyenne Software, die 1996 von CA übernommen wurde. (KEW)