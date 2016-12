Avistron, die Eigenmarke der Siewert & Kau Computertechnik GmbH, steht für hochwertige 3D-Printing Supplies. Die Filamente wurden nun um hochwertige Spezialfilamente des Herstellers erweitert, die Druckerzeugnisse mit unterschiedlichster Beschaffenheit wie zum Beispiel biegsame Objekte oder Gegenstände in metallener oder hölzerner Optik, ermöglichen.

Avistron hat diesen Bedarf frühzeitig erkannt und bietet ein breites Portfolio an Filamenten an. Von lebensmittelechten PET-Filamenten über flexible gummiartige bis hin zu wasserlöslichen PVA-Materialen, die das Drucken von Objekten mit Hohlräumen ermöglicht. Neu sind zudem auf PLA basierende Filamente mit 80 Prozent Anteil an Bronze und Kupfer, um etwa metallene Skulpturen zu erstellen. Ebenso Filamente aus Holz- und Carbon-ähnlichem Material, die insbesondere im Modellbau Verwendung finden.

Fishbox Mini für kleine Rollengrößen

Die Avistron Filamentrollen werden in einer so genannten Fishbox ausgeliefert, die licht- und luftundurchlässig ist und so das Material auch über einen längeren Zeitraum hinweg frisch hält. Für kleine Größen wurde die Supplies-Frischhaltebox nun um eine "Fishbox mini" speziell für kleine Rollengrößen ergänzt.

"Unsere Fishbox ist ein absolutes Highlight", berichtet Sebastian Hill, Einkaufsleiter bei Siewert & Kau. "Wir erhalten bereits zahlreiche Anfragen für einen separaten Verkauf der Verpackung. Mit der neuen Fishbox ‚mini‘ können wir unsere Spezialfilamente nun auch Kunden zugänglich machen, die bislang auf gerätespezifische Supplies angewiesen waren, denn die geringe Spulengröße erhöht die Kompatibilität zu vielen 3D-Druckern. Zudem ermöglichen wir es Anwendern, die Spezialfilamente ohne Druckqualitätsverlust in kleiner Menge von nur 500 Gramm zu einem attraktiven Preis zu testen."

Weiterhin können registrierte Benutzer auf der Avistron-Homepage in einem eigenen Downloadbereich auf Druckdateien für speziell auf die Fishbox zugeschnittenes Zubehör zugegriffen werden. So könne zum Beispiel ein Rollenhalter-Set gedruckt werden, mit dem Verbraucher die Rolle nicht in den 3D-Drucker einsetzen müssen, sondern diese bequem mit dem Filament neben dem Printer platzieren können.

Diese speziellen Tools sind sowohl für die klassische Ein-Kilo-Rolle als auch für die Mini-Version mit 500 Gramm Rollengröße erhältlich. Avistron will diesen Service kontinuierlich um weiteres hilfreiches Zubehör ergänzen. (KEW)