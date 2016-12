Nicht nur auf Geschäftsebene sucht Siewert & Kau die Nähe zu Dell: Auch räumlich kommen sich die Geschäftspartner nun näher. In Halle hat der Distributor nun seinen siebten Unternehmensstandort eröffnet. "Mit Dell verbindet uns eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir mit unserem neuen Standort in Halle gezielt intensivieren werden", kündigt Markus Hollerbaum, Geschäftsführer der Siewert & Kau Service GmbH, an. Dell unterhält in Halle ein einen Service- und Vertriebsstandort mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sowie ein Rechenzentrum.

Im neuen "Competence Center Dell" will Siewert & Kau lösungsorientierte Beratung für das komplette Portfolio des IT-Solutions Anbieters anbieten. Seit August 2016 ist man zudem zertifizierter Assemblierer für Dell-Server. "In Halle wollen wir nun auch die räumliche Nähe zu unserem Partner nutzen und verfügen an unserem neuen Standort neben modernen Arbeitsplätzen auch über Meeting-Räume, die Dell und Siewert & Kau zum Beispiel für Kundengespräche nutzen werden", kündigt Hollerbaum an.

Fokus auf Server, Storage und Netzwerk

Doch in Halle wird es nicht nur um Dell-Lösungen gehen. Vielmehr sollen hier allgemein der Fokus auf Server, Storage und Netzwerk liegen. "Als Folge der fortschreitenden Digitalisierung steigt auch die Nachfrage in Segmenten, die auf den ersten Blick keine direkten Berührungspunkte zu haben scheinen, etwa nach zuverlässigen Speichersystemen", erläutert Hollerbaum. Insbesondere komplette Storage-Infrastrukturen, die Daten effizient verwalten, verarbeiten und sicher archivieren sollen in den Vordergrund rücken. "Zudem gewinnen leistungsstarke Server, die schnelle und reibungslose Betriebsabläufe auch bei hohem Datenaufkommen garantieren, zunehmend an Bedeutung", erläutert der Manager.

Personell setzt Siewert & Kau in der neuen Niederlassung auf Mitarbeiter mit Dell-Know-how: Neben Ronny Grimm, Focus Sales Manager bei Siewert & Kau, holten die Bergheimer mit André Meier einen weiteren Dell-Spezialisten ins Boot: Der frühere Internal Sales Representative bei der Dell ist nun als Focus Sales Manager Enterprise im Dell Competence Center bei Siewert & Kau zuständig und soll mit seinem Expertenwissen diesem Bereich neue Absatzimpulse verleihen.

