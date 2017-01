Neue Technologien verändern unsere Lebensweise kontinuierlich. Da ist es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis die Innovationen auch unser Zuhause erobern. Die intelligente Vernetzung ausgewählter Haushalts- und Unterhaltungsgeräte über eine zentrale Steuerung ermöglicht es, alle Räume und verbundenen Geräte in den eigenen vier Wänden bequem und direkt über eine Fernbedienung, ein Tablet oder das Smartphone zu bedienen. Eine Entwicklung, die bereits in vielen Haushalten Einzug hält.

Spätestens seit Siri, Cortana und Co. sind darüber hinaus auch intelligente Spracherkennungen und Lautsprecherassistenten jedem ein Begriff. Dabei werden Lautsprecherassistenten auch außerhalb des Smartphones bald einen erheblichen Teil des "Smart Home" ausmachen und sich in unseren Wohnbereichen wiederfinden. Vernetzte Lautsprecher reagieren auf direkte Sprachbefehle, beantworten beispielsweise Fragen zur aktuellen Verkehrslage und können die Technik im vernetzten Zuhause problemlos, zentral und automatisiert steuern. Auch die Marktentwicklung sieht vielversprechend aus: Laut einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkoms können sich bereits 39 Prozent der Bundesbürger ab 14 Jahren vorstellen, digitale Sprachassistenten wie Google Home zu nutzen.

Chancen und Hürden für Verbraucher

Das Interesse an Smart-Home-Lösungen wächst bei den Endverbrauchern kontinuierlich. Laut Bitkom sollen bis 2020 circa 1,5 Millionen deutsche Haushalte smarte Lösungen für sich entdeckt haben. Dabei sind die Anwendungsgebiete sehr vielfältig: Von der Sicherung des Hauses, über die Steuerung der Wohnungs- und Haustechnik wie Temperatur oder Beleuchtung bis hin zum Entertainment. Die Smart-Home-Anwendungen versprechen mehr Wohnkomfort, steigern Energieeffizienz und bringen mehr Sicherheit - die Automatisierung vereinfacht den Alltag. Was spricht also gegen die smarten Technologien?

Gründe für eine anfängliche Zurückhaltung sind häufig

Wissenslücken bezüglich der unterschiedlichen Lösungen

die Angst von der Technik abhängig zu sein

Sicherheits- und Datenschutzbedenken.

Anwender befürchten häufig Einschränkungen ihrer Privatsphäre, da sie durch den Einsatz vernetzter Geräte persönliche Daten freigeben und sie sich häufig nicht vorstellen können, wie diese verarbeitet und verschlüsselt werden. Besonders bei Lautsprecherassistenten haben viele Verbraucher die Sorge, sie könnten permanent "belauscht" werden. Dass die vernetzten Lautsprecher jedoch erst auf bestimmte Sprachbefehle und Schlüsselwörter reagieren und Hersteller hohe Standards an Datenschutz und Datensicherheit einhalten, ist vielen nicht bekannt.

AEG Puzzle Skylight

Wie vielschichtig das Smart Home inzwischen ist, zeigt unter anderem AEG mit der smarten Technologie "Hob2Hood" für die Dunstabzugshaube Puzzle Skylight. Über einen Infrarotsensor "kommunizieren" Kochfeld und Abzugshaube künftig miteinander, wodurch manuelle Bedienung der Vergangenheit angehören soll. AEG SenseCook

Der Backofen SenseCook - ebenfalls aus dem Hause AEG - kommt mit einem integrierten Kerntemperatur-Sensor. Der soll sicherstellen, dass jegliche Speisen punktgenau zubereitet werden - ohne zwischendurch den Ofen öffnen zu müssen, versteht sich. Ein TFT-Farbidsplay hält den Nutzer über alle wichtigen Prozesse auf dem Laufenden. AVM FritzDect 300

AVM zeigt auf der IFA nicht nur neue Fritzboxen und Zubehör, sondern hat auch Smart-Home-Produkte dabei. Beispielsweise den smarten Heizkörperregler FritzDect 300. Eingerichtet wird das Ding über die Fritzbox - per App auch von unterwegs. Devolo Home Control

"Das erste Smart Home zum Selbermachen" verspricht Devolo mit seiner Smart-Home-Lösung Home Control. Dazu schnürt Devolo einige Komplettpakete, Kunden dürfen aber auch aus einem umfänglichen Portfolio verschiedenster Devices (Rauchmelder, Thermostate, Funkschalter, etc.) wählen und sich ihr individuelles Paket zusammenstellen. D-Link DCH-Z410

D-Link zeigt auf der IFA mit dem DCH-Z410 ein smartes Heizungsthermostat, dass sich nahtlos in D-Links Smart-Home-Systemhub einfügt. Dyson Pure Hot+Cool Link

Dyson stellt auf der IFA mit dem Pure Hot+Cool Link ein Multifunktions-Device vor, das Luftreiniger, Heizlüfter und Ventilator sein will. Wer sich das Ding in die Wohnung stellt, kann auch von unterwegs per App überprüfen, ob in Sachen Luftqualität alles im Reinen ist. Dyson 360 Eye

Natürlich hat Dyson auch eine Staubsauger-Innovation im IFA-Gepäck: 360 Eye heißt der erste Saugroboter der Briten. Der lässt sich per Smartphone-App steuern und verfügt über Infrarotsensoren und eine 360-Grad-Kamera. So soll der Dyson 360 Eye zuverlässig jeden noch so versteckten Winkel finden und bereinigen. Krups Latte Smart EA 860E

Krups präsentiert auf der IFA seinen ersten smarten Kaffeevollautomaten, der sich mittels Bluetooth oder auch per Smartphone-App steuern lässt. Über besagte App dürfen Nutzer außerdem ihre eigenen Kaffeespezialitäten kreieren und speichern. Die Applikationen hält darüber hinaus auch zahlreiche Daten zur Nutzung bereit, schickt Warnhinweise, wenn mal wieder eine Entkalkung oder Reinigung ansteht und hilft auch bei Serviceanfragen weiter. LG SmartThinq-Hub

LG hat auf der IFA sein komplettes Smart-Home-Portfolio dabei, das nun auch mit Amazon Echo kompatibel ist. Zu den Produkt-Highlights zählt beispielsweise der intelligente Windows-10-Kühlschrank Smart Instaview. Netatmo Smart Radiator Valve

Netatmos Smart-Thermostat für die Heizung besitzt ein E-Ink-Display und ist mit Apples HomeKit kompatibel. Philips Hue Bewegungsmelder

Philips erweitert sein intelligentes Beleuchtungssystem Hue um einen Bewegungsmelder. Der soll dank zwölf verschiedener Sensoren für eine nutzerfreundliche Automatisierung von bis zu 50 Lichtquellen sorgen. Roberts Radio R100

Roberts Radio zeigt auf der IFA diverse smarte Radios. Die sind nicht nur für den Empfang digitaler Sender geeignet, sondern können - wie das R100 - auch auf Smartphones und Tablets, sowie auf Streaming-Dienste wie Spotify zugreifen. Samsung Family Hub RB7500

Auch Samsung hat Produkte für das Smart Home nach Berlin mitgebracht. Zum Beispiel den Family Hub RB7500. Dabei handelt es sich um einen Kühlschrank, der mit Wifi, Full-HD-LCD-Touchscreen und Mirroring-Funktionen ausgestattet ist. Sie können mit diesem Kühlschrank also digitale Einkaufslisten führen, online shoppen, das TV-Bild spiegeln oder Musik hören. Per Smartphone-App lässt sich der Inhalt des Family Hub über drei hochauflösende Kameras im Innenraum überprüfen. Tado Smart Radiator Thermostat

Auch Tado hat zur IFA ein smartes Thermostat mitgebracht. Das nutzt weiße LED-Lämpchen, um die Temperatur besonders elegant zur Geltung zu bringen.

Für Händler und Markenhersteller sollte es deshalb die oberste Priorität sein, die Sorgen und Bedenken der Kunden aufzulösen, indem sie mit Fachexpertise und guter Beratung den Käufern zur Seite stehen und ihre Kunden zum Thema aufklären. So macht es beispielsweise wenig Sinn, smarte Produkte unterschiedlicher Anbieter zu installieren, da häufig andere Bedienungsoberflächen als App mitgeliefert werden und die Geräte dann nicht mehr miteinander kompatibel sind.

Vom Trend profitieren

Die Analysefirma Gartner prognostiziert, dass der Umsatz mit Geräten, die sich mit Nutzern unterhalten und als persönliche Assistenten agieren, bis 2020 auf 2,1 Milliarden Dollar steigen wird. Ein Markt mit starkem Wachstumspotential, den auch Händler und Markenhersteller für sich nutzen sollten, indem sie neues Inventar in ihr Produktportfolio aufnehmen.

Wichtig ist dabei nur, dass die Händler den Verbrauchern alle relevanten Informationen und individuelle Lösungen an die Hand geben. Um mit dem eigenen Sortiment nun auch eine möglichst breite Zielgruppe zu erreichen, sollten sie über die verschiedensten Vertriebswege gehen - vom eigenen Online-Shop über das stationäre Geschäft bis hin zu Online-Marktplätzen. Was viele nicht wissen: Verbraucher nutzen zuallererst Marktplätze, um online nach Produkten zu suchen und sich zu informieren. Damit rangieren laut einer Pitney Bowes Umfrage vom August 2016 Marktplätze mit 62 Prozent noch vor Suchmaschinen mit 43 Prozent oder Social Media mit 19 Prozent. Teilweise werden sogar eigens für Smart Home entwickelte Schaufenster angeboten, um die Ware für Käufer gebündelt auf einer zentralen Plattform anzubieten. Es ist also allgemein ratsam, sich im Multichannel-Umfeld breit aufzustellen, um auch die unterschiedlichsten Käufergruppen ansprechen zu können und vom Trend zu profitieren.

Fazit

Abschließend lässt sich sagen: Smart-Home-Technologien sind auf dem Vormarsch. Nach anfänglicher Skepsis in Sachen Datenschutz wird die erste Zurückhaltung durch den großen Mehrwert an Komfort, Sicherheit und Ressourcenverbrauch wettgemacht. Die smarten Trends sind ein lukrativer Zukunftsmarkt und werden die Wohnbereiche weiter digitalisieren.

