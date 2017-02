Samsung erweitert seine vor zwei Jahren erschienene App "Flow" durch ein neues spannendes Feature: Bald wird es damit möglich sein, den Fingerabdrucksensor auf dem Galaxy-Smartphone oder -Tablet zu benutzen, um einen Windows-PC zu entsperren. Dazu muss zunächst die Flow-Anwendung für Windows mitsamt ihrer Treiber auf dem Rechner installiert und eine Bluetooth-Verbindung zwischen den Geräten hergestellt werden.

Unterstützt werden laut Angaben von Samsung im Google Play Store die Smartphones der Galaxy-S7- und Galaxy-S6-Serie sowie das Galaxy Note 5, allerdings gibt es aktuell noch eine Einschränkung: Lediglich Samsungs Windows-Tablet Galaxy TabPro S lässt sich schon jetzt per Smartphone-Fingerabdrucksensor entsperren. Alle anderen Rechner und Tablets sollen mit dem kommenden Creators Update für Windows 10 fit für die neue Sicherheitsmethode gemacht werden, das voraussichtlich im April erscheint.

Neben der Möglichkeit, den Computer über die Fingerabdruckeingabe am Smartphone zu entsperren bietet Flow noch andere Funktionen. So lassen sich ähnlich zu Apples Handoff, Blackberry Blend oder auch Cortana von Microsoft auf dem Smartphone eingehende Benachrichtigungen und Anrufe auf dem Windows-Rechner anzeigen. Derzeit mehren sich die Anzeichen dafür, dass Samsung mit dem kommenden Galaxy S8 das Bestreben, ein Konvergenzsystem aus Smartphone und Rechner zu schaffen, ausbauen wird. Angeblich wird es für das kommende Flaggschiff-Smartphone ein spezielles Dock geben, mit dessen Hilfe Inhalte für den großen Bildschirm aufbereitet werden. In den Zeitraum des Galaxy-S8-Release würde auch der Launch des Creators Update für Windows 10 fallen.

powered by AreaMobile