Nachdem im Vorjahr die Hardware beim ChannelPartner Race triumphiert hatte, lieferten die Software-Vertreter den Hardware-Anbietern einen harten Kampf: Mit Syfit, 8Man und Nuance fuhren gleich drei Newcomer die Podestplätze unter sich aus. Die Vorjahressieger von Oki, Xerox und Ricoh mussten sich in diesem Jahr weiter hinten einreihen.

Die "inoffizielle deutsche IT-Skimeisterschaft" konnte mit rund 100 Startern ein Rekordergebnis verbuchen. Der Pitztaler Gletscher bot wieder optimale Bedingungen, sodass vom ersten bis zum letzten Läufer faire Bedingungen gewährleistet waren. Einen großen Anteil daran hatten die Pitztaler Gletscherbahn mit einer hervorragenden Pistenpräparierung und der CP-Rennpartner WSV Zaunhof mit einem flüssig gesteckten und professionell durchgeführten Riesentorlauf.

Bei den Frauen fuhr Anjana Edelmaier vom Team Brother 1 mit der Siegerzeit von 38,77 Sekunden auf den ersten Platz. Die Herrenwertung gewann Vorjahressieger Zoltan Demeter von Syfit mit der Bestzeit von 32,39 Sekunden. Die Sonderwertung des besten Snowboarders konnte Mathias Hausmann von Kaspersky mit 45,37 Sekunden für sich entscheiden.

Einen ganz besonderen Dank gebührt den Sponsoren: 8Man, Brother, Cherry, CyberPower, Infinigate mit Unterstützung von Gemalto und Sophos, Kaspersky, Nuance, OKI, Ricoh, Stethos, Tech Data mit Unterstützung von Dell EMC und HP, sowie Xerox haben dieses Rennen erst möglich gemacht. Zudem hatten die Teilnehmer des Channel-Riesenslaloms die Möglichkeit, aktuelle Testski von Dynastar und Rossignol auszuprobieren.

Der WSV Zaunhof unterstütze das CP Race nicht nur durch die Rennlogistik, sondern auch mit dem Vereinsheim für die Siegerehrung und die CP-Race-Party. Ein Dank geht auch an den Hexenkessl in Tieflehn für die Hexenstube, in der das Rennbriefing stattfand. Ein Großteil der Rennläuferinnen und Rennläufer ließ es sich auch nicht nehmen nach der offiziellen Après Race Party im WSV-Vereinsheim den Abend im "Kessl" ausklingen zu lassen.

Die genauen Ergebnisse des ChannelPartner Race 2017 und Eindrücke vom Rennen und den Partys finden Sie auf den folgenden Seiten: