An insgesamt zehn Orten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz besucht Sophos seine Partner. Next-Gen IT-Security. Die Roadshow beginnt am 1. Februar in München mit einem Opening durch CEO Kris Hagerman und sie schließt am 1. März 2017 in Leipzig.

Dabei deckt Sophos die gesamte DACH-Region ab mit Stationen in Wien (2.2.), Nürnberg (7.2.), Zürich (8.2.), Hamburg (14.2.), Berlin (15.2.), Köln (16.2.), Frankfurt (21.2.) und Sinsheim (23.2.). Austragungsorte sind jeweils die schönsten Fußball-Arenen der Regionen.

Auf der diesjährigen Sophos Roadshow können sich Partner ausführlich über neue Ansätze für Endpoint und Netzwerk-Security, neue Geschäftsmodelle wie MSP (Managed Service Providing) und neue Vertriebs- und Marketing-Ansätze informieren.

Einen weiteren Schwerpunkt der Roadshow bildet die SMB-Initiative, die Anfang 2017 frisch gestartet ist und den Partnern interessante Beteiligungsmöglichkeiten bietet.

Ein weiteres Highlight der diesjährigen Roadshow ist der Sophos Intercept X Truck, der zeitgleich durch die Region tourt. Hier haben Partner die Möglichkeit, die neue Sophos Anti-Exploit-Lösung in Live Sessions zu erleben. Sophos Intercept X sorgt als Next-Gen Endpoint-Technologie für einen erhöhten Schutz gegen Zero-Day-Exploits, unbekannten Exploit-Varianten und Stealth-Attacken.

Über 1.300 Sophos-Partner erwartet

"Der enorme Zuspruch von mehr als 1.300 Partnern auf unserer Roadshow 2016 zeigt, dass Security eines der wichtigsten Themen für unsere Partner und Kunden ist", meint Helmut Nohr, Channel Sales Director von Sophos. "Auf der diesjährigen Roadshow rechnen wir mit noch mehr Teilnehmern. Dabei informieren wir unsere Partner sowohl über unsere Security-Lösungen als auch über neue Geschäftsmodelle und Vertriebsansätze."

Und hier geht es zur Anmeldung zu dieser für Partner kostenlosen Sophos-Veranstaltung.