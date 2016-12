Mit einer C-me (See me) getauften fliegenden Kamera will der Spielzeughersteller Revell bei der Selfie-Generation punkten. Das Highend-Gadget ist mit einer kleinen Acht-Megapixel-Kamera und einer so genannten Follow-me-Funktion ausgestattet. Per App auf dem Smartphone lässt sich die Mini-Drohne starten und fliegt dann in einer Höhe von bis zu fünf Metern – auf Wunsch folgt sie dem Besitzer und macht dabei Fotos oder Videos.

Der Hersteller bezeichnet die Drohne als "Antwort auf die aktuellen Entwicklungen des Smartphone- und Selfie-Marktes". Dazu passt, dass die Kamera die Aufnahmen bereits während des Fluges in "die ausgewählten Social-Media-Kanäle" verteilen kann. C-me ist mit einem nicht näher spezifizierten Akku ausgestattet und kann Fotos und Videos in Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) aufnehmen.

Gesteuert wird C-me per App auf einem iPhone oder Android-Smartphone. Welche genauen Funktionen die Apps noch bieten, ist nicht bekannt. Die Drohne soll aber mehrere automatische Flugmodi unterstützen. Zum Starten und Landen genüge ein kurzer Knopfdruck, teilte der Hersteller mit.

C-me wird erstmals auf der CES 2017 zu sehen sein, die vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas stattfindem wird. Ab April 2017 soll sie dann in Schwarz, Rot, Türkis und Purple für 199 Euro (UVP) erhältlich sein.