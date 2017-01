Stephan Rohloff hat seit Anfang Januar 2017 die neu geschaffene Position des Chief Marketing Officer beim Internetknoten-Betreiber DE-CIX Management GmbH in Frankfurt am Main übernommen. Der diplomierte Kaufmann berichtet direkt an Harald A. Summa, Geschäftsführer der DE-CIX.

Bevor Rohloff bei DE-CIX die weltweiten Marketing-Aktivitäten verantwortete war er als Vice President Marketing und Kommunikation bei der Aareon AG tätig. Mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung in internationaler Marketing- und Kommunikation, unter anderem noch bei Unisys und Telxon, gilt der 50-Jährige als ausgewiesener IT- und B2B-Experte.

"Wir freuen uns mit Stephan Rohloff einen sehr erfahrenen Marketing-Strategen für diese verantwortungsvolle Position gewonnen zu haben. Stephan Rohloff wird uns entscheidend bei der Weiterentwicklung unserer Marke im B2B-Segment, sowie unserer strategischen globalen Ausrichtung und im Bereich der digitalen Kommunikation voranbringen, um unsere weltweiten Wachstumsziele zu erreichen", erklärt Summa. (KEW)

