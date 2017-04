Geschäftsführerin bei der PR von Harsdorf GmbH Friederike Floth ist seit über zwölf Jahren im Kommunikations-Business zuhause. Bevor sie in die Geschäftsführung von PR von Harsdorf kam, hat sie bei verschiedenen namhaften PR-Agenturen gearbeitet und über ihr fundiertes PR-Know-how hinaus auch umfangreiches und wertvolles Branchenwissen in den Bereichen Lifestyle, Touristik und High-Tech gesammelt. Ihre Medienkontakte im B2B- und B2C-Bereich sind vielfältig und sie hat früh Instrumente der Online- und Content-Kommunikation in ihre Arbeit integriert.Friederike Floth bringt eine hohe Affinität und Expertise im B2C-Bereich mit. Sie betreute Kunden wie den Tourismusverband Ostbayern, die Malediven, One World Reisen, autoeurope und die Derpart Reisebüros ebenso wie aus dem B2B Sektor Oracle Deutschland oder SAS Institute.