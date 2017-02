Die begehrte Auszeichnung zum "Preferred Vendor" im Bereich "Security" konnte dieses Jahr auch NetApp in Empfang nehmen. Wir nutzten die Gelegenheit, um nach der Award-Verleihung mit zwei NetApp-Managern ein Video-Interview zu führen. Als Gesprächspartner standen uns die Marketingleiterin Ursula-Barbara Schmidt und der Director Channel Sales bei NetApp, Maik Höhne, zur Verfügung.

Herr Höhne, NetApp wurde 2017 mit dem Prädikat Preferred Vendor in der Kategorie Security ausgezeichnet. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?

Maik Höhne, NetApp: Für uns als Anbieter von Storage- und Daten-Management-Lösungen ist das eine große Geschichte, dass wir von unseren Partnern auch als Security-Spezialist gesehen werden. Und ich kann das insoweit nachvollziehen, dass wir sehr viel Engagement in das Thema Security legen. Security ist mit Datenmobilität und Datenmanagement untrennbar verbunden.

2005 haben wir als erster Hersteller überhaupt die Common Criteria-Zertifizierung für unser Betriebssystem erhalten. In unser aktuelles Storage-OS haben wir 13 zusätzliche Security-Features eingebaut. Das ist für uns und für unsere Kunden extrem wichtig. Insofern freut es mich, wenn das draußen im Markt anerkannt wird.

Was wollen Sie 2017 für den Channel tun, um auch in einem Jahr wieder einen Channel Excellence Award zu bekommen?

Höhne, NetApp: Channel ist der Bestandteil unserer DNA. Alles was wir tun, wird daraufhin geprüft, ob wir das auch mit unseren Channel-Partnern umsetzen können. Denn nur gemeinsam mit unseren Partnern können wir all unsere Mehrwerte bei Kunden umsetzen. Darauf kommt es an.

Außerdem treibt uns aktuell die Digitale Transformation an - mit all ihren Schattierungen. Denn es bedeutet, dass man alles, was man in den vergangenen 30 Jahren getan hat, nun überdenken muss. Unsere Partner müssen nun völlig neue Geschäftsmodelle entwickeln, und wir unterstützen sie dabei. Wir helfen ihnen bei der Ausbildung ihrer Mitarbeiter, ja sogar bei der Akquise von neuen Mitarbeitern.

Herr Höhne, mit welchen Trends rechnen Sie 2017?

Höhne: Es gibt drei große Trends, mit denen ich 2017 fest rechne: Konsolidierung, Zusammenarbeit zwischen unseren Partnern und sowie Datenmobilität und -integrität.

Konsolidierung wird es unter Distributoren und Herstellern geben, es werden sich neue Partner-Ökosysteme bilden und Security wird noch stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.

Die Preisträger

Die Gewinner der NetApp Partner Awards 2015 zusammen mit Netapp-Managern. Vorne, von li. n. re.: Peter Behnisch, (Inneo Solutions), Oliver Kügow (teamix), Sandro Walker (Advanced UniByte), Peter Wüst (NetApp), Christian Ruppert, (Ruppert IT Consulting), Jacques Diaz, (Cancom). Hinten, von li. n. re.: Maik Höhne (NetApp), Jörg Hesske (NetApp), Michael Brückner (VAS), Alexander Wallner (NetApp), Barnim Bassow (Computacenter) Maik Höhne, Director Channel Sales Germany bei NetApp:

"Partner sind nicht nur Teil unserer Strategie, sie sind unsere Strategie. NetApp bekennt sich klar zum Channel-Vertrieb, wir werden niemals in Konkurrenz zu unseren Partnern treten."

Jörg Hesske von Netapp freut sich über das gut besuchte Event.

Maik Höhne ehrte die Sieger persönlich.

Den Award-Gewinnern war die Freude wahrlich anzumerken.







Was bedeutet für Sie die Auszeichnung zum Preferred Vendor, Frau Schmidt?

Ursula-Barbara Schmidt, NetApp: Dass wir am Markt als ein starker Anbieter gesehen werden, und das sogar in Segmenten, in denen wir uns selbst nicht so stark sehen, unsere Partner und Kunden aber schon. Das ist sehr erfreulich!

Ich finde die Channel Excellence Award-Verleihung sehr gelungen. Hier kann ich mit all den Personen aus dem Channel sprechen, die ich sonst das Jahr über kaum treffe. Die Channel-Gemeinschaft ist nach wie vor sehr aktiv und ich freue mich besonders, dass wir ein erfolgreiches Mitglied dieser Gemeinschaft sind.

