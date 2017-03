Mit ihrem Leitsatz "IT-Infrastruktur verzahnt mit kognitiven Welten - so konzipieren wir als SVA optimale Lösungen für moderne Anforderungen" präsentiert sich die SVA System Vertrieb Alexander GmbH auf der CeBIT vom 20. bis 24. März 2017 bei IBM in der Halle 2 am Stand A10.

Als Schwerpunkt haben sich die SVA-Experten vorgenommen, dieses Thema für die Besucher geschickt zu visualisieren. Vom Lego-Riesenrad bis zum holografischen Blick in Würfelwelten wird "The Building Block For Your Data" am Demo Point 97 vorgestellt.

Doch das erfolgreiche Kerngeschäft des Wiesbadener System-Integrators liegt nicht nur auf IT-Infrastruktur-Bausteinen als Basis für hochverfügbare, sichere Rechenzentren. Inzwischen zeigen die Wiesbadener auch, wie eine aus kognitiven Würfelwelten gebaute Zukunft in Geschäftsmodellen wie IoT, Cloud-Integration und Cognitive Business aussehen kann.

Für die Optimierung von Speicherkosten, die Umsetzung von Standortkonzepten und den Umgang mit unstrukturierten Daten und Wachstum, setzt SVA auf Hybrid Cloud Object Storage zur maximalen Flexibilität bei hohen Datenanforderungen.

Für weitere Fragen steht der Vertriebsleiter Nord der SVA System Vertrieb Alexander GmbH, Gero Dieckmann, am Demo Point 97 des IBM-Stands zur Verfügung. (KEW)