"Value Add" ist mehr als Vertrieb, Schulungen und Webinare, so stellt die Sysob IT-Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG ihre neue Roadshow 2017 vor. Unter dem Motto "100 Prozent verfügbare IT-Infrastruktur - eine Illusion?" werden bei der Veranstaltungsreihe im März und Mai 2017 unter Mitwirkung der Hersteller Clavister, Kentix, Paessler und Yubico anwendungsorientierte Lösungen dargestellt.

Der Spezialdistributor bietet integrierte, kompatible Lösungen, die den Partnern Sicherheit im Umgang mit ihren Kunden garantieren soll. Ziel der Roadshow ist es, den Resellern und Endkunden anhand eines konkreten IT-Szenarios Lösungen an die Hand geben zu können. Dabei steht ein produzierendes Mittelstandsunternehmen mit zwei Produktionsstandorten und einer zentraler IT-Verwaltung im Fokus.

Die Hersteller übernehmen dabei folgende Parts: Mit PRTG von Paessler überwacht eine Monitoring-Lösung das vollständige IT-Umfeld des Unternehmens an allen Standorten. Kentix kümmert sich um physikalische IT Sicherheit und schafft mit seinen Alarmierungslösungen die Grundlage einer nahezu hundertprozentigen Verfügbarkeit und die Voraussetzung für ISO 27001, BSi oder etwa das Grundschutzhandbuch. Clavister bietet die Firewalls, um alle Übergänge im Unternehmensnetzwerk abzusichern und schließlich kann Yubico mit Yubikey, einer 2-Faktor-Authentifizierung, die Anwendungen des Unternehmens absichern.

Sysob verspricht für die halbtägige und kostenlose Veranstaltung spannende Kurzvorträge, Live-Demos zu den Lösungsszenarien, Networking und viele interessante Gespräche. Die Agenda, weitere Informationen und die Anmeldung finden sich unter diesem Link. (KEW)