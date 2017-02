Tanja Böhm ist neue Director Government Affairs, Legal & Corporate Affairs bei der Microsoft GmbH. Die 42-jährige Rechtsanwältin leitet seit dem 15. Februar 2017 mit einem achtköpfigen Team die politischen und gesellschaftlichen Aktivitäten Microsofts und damit auch die Repräsentanz des Konzerns in Berlin. Böhm berichtet an Dr. Dirk Bornemann, Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland.

Die Volljuristin folgt auf Henrik Tesch, der 2016 nach nahezu elf Jahren Lobby-Arbeit das Unternehmen verließ. Tanja Böhm arbeitet bereits seit 2010 bei Microsoft in verschiedenen Funktionen, zuletzt als Leiterin für Industrie- und Wirtschaftspolitik.

Vor ihrem Engagement beim Software-Konzern war Böhm für das Land Niedersachen in verschiedenen Funktionen aktiv, unter anderem als Leiterin des Referats "Politische Koordinierung Bund-Land-Europa" und im Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Ebenso nahm Böhm am International Visitor Leadership Programm des US State Departments teil.

"Mit der Errichtung unser Repräsentanz Unter den Linden 17 und der Microsoft Start-up-Förderung vor Ort möchten wir unser besonderes Bekenntnis zum Standort Deutschland zeigen. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit Tanja Böhm eine politisch sehr erfahrene Managerin an die Spitze unseres Berliner Büros bekommen, die ihre Expertise in den Dialog mit Gesellschaft und Politik maßgeblich einbringen wird", so Dr. Dirk Bornemann.

"Die Hauptstadtrepräsentanz von Microsoft Deutschland im Herzen des politischen Berlins ist eine Plattform für den politischen Diskurs rund um Fragen der digitalen Transformation. Die Digitalisierung durchzieht alle Lebens- und Arbeitsbereiche und wird die Arbeitsabläufe in allen Branchen nachhaltig verändern. Es ist mir daher ein zentrales Anliegen, einen Ort für die Debatte über die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen sowie regulatorischen Anforderungen zu schaffen", so Tanja Böhm.

"Wir bewegen uns in besonders spannenden sowie herausfordernden Zeiten. Einem US-amerikanischen Unternehmen wie Microsoft kommt dabei auch in lokalem Handeln und Tun eine besondere Verantwortung zu. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinem Team das Engagement von Microsoft in Deutschland weiter auszubauen und den Dialog an der Schnittstelle von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik voranzutreiben", erklärt Böhm weiter. (KEW)