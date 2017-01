Die schwedische Proact IT A/B Group, die bereits eine deutsche Niederlassung in Düsseldorf besitzt, hat nun auch sämtliche Anteile der Teamix GmbH erworben. Damit könne sich Teamix schneller zu einem deutschlandweiten MSP wandeln und Proact die Position im deutschen Markt stärken.

Für Oliver Kügow und Richard Müller, den beiden Gründern und Geschäftsführern der Teamix GmbH, waren die internationalen Aspekte und die Kraft eines größeren Unternehmens attraktive Gründe ein Teil der Proact Gruppe zu werden. So seien nun auch größere und thematisch breiter aufgestellte Projekte durchführbar.

Kügow wird weiterhin als Geschäftsführer der Teamix GmbH agieren und soll gleichzeitig für die Proact IT Germany GmbH verantwortlich sein. Müller soll, ebenfalls in der Rolle des Geschäftsführers, das Netzwerkgeschäft in Deutschland und der internationalen Proact-Gruppe weiterentwickeln und ausbauen.

Proacts CEO Jason Clark sagt: "In Hinblick auf Unternehmenskultur und technische Kernkompetenzen ist Teamix der ideale Partner für Proact. Besonders wertvoll für uns ist das tiefe technische Wissen von Teamix, aber auch deren Fähigkeit größere IT Projekte erfolgreich abzuschließen, sowie der stetige Fokus darauf das Geschäft ihrer Kunden durch IT-Lösungen erfolgreich zu unterstützen. Ich freue mich sehr darauf mit unserem neuen starken Team "Teamix" in Deutschland zu arbeiten."

"Seit geraumer Zeit war es das Ziel der Proact im deutschen Markt zu wachsen. Durch die Akquisition von Teamix werden wir dort nicht nur das Geschäft ausbauen, sondern auch als Gruppe vom Netzwerk der Teamix profitieren.", sagt Jakob Høholdt, Vice President Corporate Strategy & Efficiency bei Proact. (KEW)

Lesetipp: Der Umstieg auf die Cloud ist in vollem Gange