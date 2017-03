Mit der Öffnung der Vertriebsrechte für Microsoft Surface-Produkte stieß die Trainingsreihe der Tech Data bereits Anfang des Jahres auf großes Interesse im Channel. Damals wie heute lautet das Thema "Microsoft Surface - Produktivität 2.0 über die Grenzen der Microsoft Plattform hinaus". Tech Data hat sich entschlossen vier weitere Trainingstermine anzubieten.

Das kostenlose Trainingsangebot richtet sich an Bestands- und Neukunden, die in das Microsoft Surface Business einsteigen wollen. Das Training soll die Vorzüge der Surface-Gerätewelt und der Softwarelösungen von Microsoft gegenüber führenden Wettbewerbern herausarbeiten. Dies entspreche auch der neuen plattformübergreifenden Philosophie des Herstellers aus Redmond.

Die kommenden Termine sind am 04. April 2017 in Leipzig, gefolgt vom 21. April in Stuttgart. Am 04. Mai ist ein Training in Nürnberg und die Reihe endet am 31. Mai 2017 in Düsseldorf. Um einen umfassenden Überblick geben zu können und genügend Zeit für individuelle Kundenfragen zu haben, werden die eintägigen Trainings auf 15 Teilnehmer begrenzt.

Interessierte Fachhandelspartner die ihr Geschäft mit Surface ausbauen möchten, werden daher vom Veranstalter gebeten, sich möglichst bald per E-Mail unter diesem Link anzumelden. (KEW)

Lesetipp: Surface Book vs. Porsche Design Book One