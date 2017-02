Auch die globale Führungsriege ist nun bekannt: Neuer und alter CEO ist Robert M. Dutkowsky, Rich Hume bleibt COO. Unter der Führung des letzteren arbeiten ein paar auch in Deutschland bekannte Manager, unter anderem ex-Actebis-Chef Michael Urban, der bei Tech Data den langen Titel des Corporate Vice President, Strategy, Transformation and Global Vendor Management trägt. Die ex-Tech Data-Deutschland-Chefin Els Demeester ist als Corporate Vice President für die Integration der von Tech Data akquirierten Unternehmen zuständig. Die Personalien in der deutschen Tech Data-Führung wurden noch nicht bekannt gegeben.

Auch der Kaufpreis für Avnet Technology Solution steht nun fest: Es sind rund 2,6 Milliarden Dollar, darunter 2,4 Milliarden Dollar in bar. Der Rest wurde mit 2.785.402 Tech Data-Aktien beglichen. Die 2,4 Milliarden Dollar in bar hat Tech Data zum einen über die Emission einer öffentlichen Anleihe (eine Milliarde Dollar) und zum anderen über ein befristetes Bankdarlehen (ebenfalls eine Milliarde Dollar) finanziert. Rund 400 Millionen Dollar stammen aus dem vorhandenen Bargeldbestand.

Mit dem Erwerb von Avnet Technology Solutions (ATS) baut Tech Data sein Value-Added-Distributionsgeschäft aus und kann damit seinen Resellern ein breiteres Technologie-Portfolio anbieten. Gleichzeitig möchte der Broadliner damit sich damit neue Märkte erschließen.

Das neu zusammengesetzte Unternehmen verfügt eigener Ansicht nach nun über eine größere und ausgewogenere geographische Struktur. Unter anderem ist Tech Data nach der Akquisition von Avnet Technology Solutions nun auch in der Region Asien-Pazifik vertreten. Damit verfügt der Distributor nun über Niederlassungen in 40 Ländern und beschäftigt 14.000 Mitarbeiter, die rund 115.000 Reseller in mehr als 100 Ländern beliefern.