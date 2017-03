Die neue Führungsriege auf Europaebene bei Tech Data steht. Das European Executive Board (EEB) wird unter der Leitung von Patrick Zammit stehen, der zum President Tech Data Europe ernannt wurde. Erst vor wenigen Tagen hatte Tech Data den Abschluss der Übernahme von Avnet Technology Solutions (ATS) verkündet.

In der Auflistung der Mitglieder des neuen European Executive Boards fehlt allerdings Marcus Adä, der bisher Vice President Core Suppliers and Technology Groups bei Avnet Technology Solutions EMEA war. "Tech Data hat nun das EEB-Senior Exec Team bestätigt und arbeitet nun an der organisatorischen Aufstellung der vertikalen Teams und der Länder", heißt es dazu auf eine Anfrage von ChannelPartner.

Europachef kommt von Avnet

Patrick Zammert war vor der Übernahme Global President der Avnet Technology Solutions. Zuvor leitete er das Komponenten-Geschäft von Avnet (EM) für EMEA und hatte eine Reihe von Führungspositionen in den Bereichen Finanzen, Operations und strategische Planung bei Avnet inne. Bevor er zu Avnet stieß, war er bei Arthur Andersen tätig.

Der neue Europachef untersteht Rich Hume, dem Executive Vice President und Chief Operating Officer von Tech Data. "Patrick Zammit kennt sich sowohl mit dem Value- als auch mit dem Broadline-Vertrieb in komplexen Märkten hervorragend aus", meint Hume. Er sei sich sicher, dass Patrick und das "erstklassige Führungsteam", das man nun zusammengestellt hat, Tech Data Europe in eine erfolgreiche Zukunft führen werde.

Die weiteren Mitglieder des European Executive Boards sind:

lain Amsellem, Senior Vice President und Chief Financial Officer für Europa

Michael Dressen, Senior Vice President und Regional Managing Director für Deutschland und Österreich

Jonas Elmgren, Senior Vice President und Regional Managing Director für GEO*

Andy Gass, Senior Vice President und Regional Managing Director für Großbritannien und Irland

Pascal Murciano, Senior Vice President und Regional Managing Director für Frankreich

Miriam Murphy, Senior Vice President und Regional Managing Director für die Benelux-Staaten

Stephen Nolan, Senior Vice President Broadline, Mobile and Services

Johan Vandenbussche, Senior Vice President Operations

Graeme Watt, Senior Vice President Value (umfasst die kombinierten Unternehmen Azlan und Technology Solutions, die spezialisierten Marken Datech und Maverick sowie Tech Data Cloud und Tech Data Smart for IoT)

Simon England, Senior Vice President Next Generation Technology (umfasst die Bereiche Cloud, Big Data, Analytics und Cognitive Computing, IoT, Security, Schulung und Services)

Carlos Arcusa, Vice President Human Resources

Michael Fischermanns, Vice President Information Technology

Hugo Graca, Vice President Global Computing Components EMEA

Roman Rudolf, Vice President Integration