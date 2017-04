Die Tech Data GmbH & Co OHG lädt zusammen mit Asus ihre Vertriebspartner zu einer Fachhandelsaktion ein, die Frühlingswünsche wahr werden lässt. Seit dem 1. April und noch bis zum 30. Juni 2017 können Händler Reisegutscheine im Wert von bis zu 1.000 Euro sowie Strandkörbe zu gewinnen.

Direkt nach schriftlicher Anmeldung per E-Mail an partner@techdata.de erhalten Vertriebspartner ihr individuelles Umsatzziel. Gewertet werden dabei Umsätze mit Asus Notebooks und Asus All-in-One-Produkten. Ist das Umsatzziel erreicht, nehmen die erfolgreichen Fachhändler an der Verlosung von zwei Reisegutscheinen im Wert von 1.000 Euro oder jeweils zwei Strandkörben teil.

Den ersten getätigten Umsatz ab 500 Euro belohnt Tech Data mit einem kräftigen Vitaminschub in Form einer Obstbox, die mit rund fünf Kilogramm "bürogeeigneten" Früchten gefüllt ist. Als monatliche Zwischengewinne winken zudem Cadooz-Gutscheine, weshalb sich die umgehende Anmeldung zur Frühlingsaktion empfiehlt. (rw)