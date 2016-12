Mit einem vorweihnachtlichen Geschenk hat Tech Data in Zusammenarbeit mit HP Printing und den Fachhandelspartnern kranken Kindern indirekt eine Freude gemacht: Im Rahmen der Fachhandelsaktion "mehr Freude schenken" wurde ein feststehender Prozentsatz des Umsatzes an den Verein KlinikClowns Bayern e.V. gespendet.

Tech Data rundete den Betrag noch auf und so konnte Raf Leenen, Regional Finance Director Tech Data Deutschland und Österreich, und Oliver Kaiser, Director Product Marketing Broadline Tech Data Deutschland, einen Scheck über 2.500 Euro dem 3. Vorstand der KlinikClowns, Lui Klassen, überreichen.

In bayerischen Kinderkliniken zaubern die KlinikClowns Woche für Woche ein Lachen in die Gesichter der kleinen Patienten. Mit improvisierter Clownerie bringen sie Spaß und Fröhlichkeit in die Krankenzimmer, stärken die psychische Verfassung der Kinder, aktivieren neue Kräfte und unterstützen den Genesungsprozess. Auch Seniorenheime und therapeutische Einrichtungen für behinderte Menschen, Krankenhausstationen für schwerkranke erwachsene Patienten, Palliativstationen und Hospize zählen zu den aktuell 84 Einsatzsorten.