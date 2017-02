Unter dem neuen Motto "Von der Luft aufs Wasser" startete Tech Data am 1. Februar 2017 eine weitere Lenovo-Aktion aus der Reihe "Starke Typen gesucht". Während zuvor beispielsweise Rennfahrer und Hubschrauberpiloten angesprochen waren, jetzt sind Segelenthusiasten gefragt. Einen Segeltörn der besonderen Art, mit spritzender Gischt, vollen Segeln und optimalem Wind, verspricht die vierte Runde der Aktion.

Die Spielregeln der Aktion bleiben unverändert. Wie in den ersten Runden werden alle Umsätze mit Lenovo Topseller-Produkten aus den Bereichen Laptops, Tablets und Convertibles, Workstations, Monitore sowie Desktops und AIOs in den Monaten Februar bis Mai gewertet. Desktop-Umsätze werden hierbei doppelt gewertet. Die Wertungsrunde endet am 31. Mai 2017.

Vertriebspartner, die an einer der letzten Runden teilgenommen haben, erhalten automatisch ihre Zielvorgaben für den Kauf von Aktionsprodukten, neue Teilnehmer innerhalb von 24 Stunden nach Anmeldung. Für jede Neuanmeldung spendet Tech Data zudem 25 Euro an das Ronald McDonald Haus in München-Großhadern.

Wer in mindestens drei der vier Aktionsmonate seine Vorgaben erreicht hat, der kommt in den Lostopf. 12 Plätze werden an neun Gewinner vergeben, wobei die ersten drei je eine Begleitperson mitnehmen dürfen.

Neben dem Hauptpreis haben die Teilnehmer die Chance auf viele monatliche Gewinne wie etwa ein Yoga Book, Go Pro Hero 5-Kamera, Outdoor Equipment oder Erlebnisgutscheine. Einen garantierten Gewinn - in Form eines Jochen Schweizer Erlebnisgutscheins im Wert von 150 Euro - erhält, wer in allen vier Monaten sein Soll erfüllt hat.

Mehr Informationen zur Aktion, den Regeln, Anmeldung und den Gewinnen, erhalten interessierte Fachhändler unter diesem Link. (KEW)