Für die unabhängige und herstellerneutrale Bewertung befragte die zur Heise Gruppe gehörende Techconsult über 2.400 Anwenderunternehmen zu den von ihnen eingesetzten IT-Sicherheitslösungen und deren Herstellern. Dabei wurde Eset im Rahmen des "Professional User Rating: Security Solutions 2017" in den Kategorien "Malware Protection" und "E-Mail Security" als Champion gekürt.

In der Kategorie "Malware Protection" erzielte Eset besonders hohen Nutzerzuspruch in den Bereichen Herstellerbewertung sowie Lösungsbewertung und wurde ebenso zum Champion gewäht wie im Bereich "E-Mail Security". Insgesamt wurden rund 180 Anbieter aus acht Lösungsbereichen überprüft. Die Untersuchung erfolgte mittels 70 Einzelkriterien in insgesamt 14 Kategorien.

"Eset-Produkte basieren auf fast 30 Jahren Forschungsarbeit und stetiger Weiterentwicklung. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die beste IT-Sicherheitslösung am Markt zu bieten. Die Ergebnisse von Techconsult zeigen, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind", erklärt Stefan Thiel, Country Manager bei Eset Deutschland GmbH.

Um ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse und Anforderungen von Kunden zu erhalten, setzt Eset gerade im Business-Bereich auf intensive Kundengespräche sowie ein starkes Netzwerk aus Vertriebs- und Channel-Partnern. Eset-Produkte erzielten in den letzten Monaten wiederholt mehrere Auszeichnungen, unter anderem von Virus Bulletin, AV-Comparatives, SE Labs, Stiftung Warentest oder ComputerBild.

"Das positive Feedback derjenigen, die unsere Produkte täglich im Einsatz haben, ist für unsere Arbeit besonders wichtig", so Maik Wetzel, Channel Sales Director DACH bei Eset Deutschland. (KEW)

