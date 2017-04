Andreas Th. Fischer ist freier Journalist in München. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Redakteur in verschiedenen IT-Fachmedien, darunter NetworkWorld Germany, com! professional und ChannelPartner. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen IT-Security, Netzwerke und Virtualisierung. Alle Artikel des Autors

2017 will die Deutsche Telekom vor allem die integrierte Vermarktung belohnen. Außerdem kündigte der Konzern an, sich in diesem Jahr auch auf Fachmärkte und Vollsortimenter konzentrieren zu wollen.