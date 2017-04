Auch im Jahr 2017 bleiben die Ziele der Telekom ambitioniert und der Marktführer setzt weiter stark auf den Handel. "Unter dem Motto "IMMER EINS VORAUS" haben wir heute dem Handel unsere Produktstrategie und unsere Magenta Highlights aus Mobilfunk, Festnetz, TV und natürlich MagentaEINS vorgestellt. Wir setzen auf Wachstum mit dem Handel in allen Geschäftsfeldern", sagt Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden Telekom Deutschland GmbH und ergänzt: "Durch unsere konsequente Differenzierung zum Wettbewerb bieten wir dem Handel auch in diesem Jahr Umsatz- und Margenchancen und setzen weiterhin auf gemeinsames Wachstum."

"Exklusiver regionaler Sport Content auf Entertain TV wird ein zunehmend wichtiger Differenzierer und ein starkes Verkaufsargument für den Handel. Aber auch das neue Einstiegsprodukt Start TV bietet zusätzliche Absatzchancen für neue Zielgruppen", ergänzt Bijan Esfahani, Leiter Indirekter Vertrieb und Service Telekom Deutschland GmbH. Zusätzlich biete MagentaEINS 10.0 mit den neuen Stream On-Vorteilen einen weiteren entscheidenden Wettbewerbsvorteil, den es auszunutzen gelte. Aber auch in der Festnetzvermarktung liegen weiterhin viele Chancen: "Im Festnetz wird die Telekom weiterhin in Highspeed investieren und den Vectoring Rollout auch 2017 fortsetzen", kündigt Hagspihl an. "Mit der Umstellung auf IP-Technologie und dem attraktiven Test- the-best-Angebot für 19,95 € sind optimale Voraussetzungen für weitere Absatzsteigerungen gegeben", so Esfahani.

Exklusive Vorteile bei MagentaEINS, ein überzeugendes TV- und Content Angebot sowie Wachstumschancen durch innovative Produkte wie SmartHome und das Cloud- und IT-Portfolio für Geschäftskunden sind die Basis für eine langfristige werthaltige Vermarktung. Bijan Esfahani ist überzeugt: "Mit der Telekom als Partner wird der Handel auch zukünftig erfolgreich sein."

Telekom unterstützt Handel für noch mehr Erfolg im Geschäft

Mit der Weiterentwicklung des T-Partnerprogramm habe die Telekom ein Signal gesetzt: Belohnt werde besonders die integrierte Vermarktung. Dies zeige sich an der Provisionslogik und garantiere dem Handel weiteres Wachstum. Ferner werde auch die Unterstützung des Handels bei der Qualifizierung des Personals, beim Markenauftritt und beim Kundenerlebnis fortgesetzt. "Die Konzepte sollen sich dabei verstärkt an den Bedürfnissen unserer Partner ausrichten", sagt Esfahani.

Das bei der Roadshow 2016 angekündigte Konzept für die Exklusivpartner ist inzwischen in 20 Shops umgesetzt, weitere 40 sollen noch in diesem Jahr folgen. "Unsere Händler sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die teilnehmenden Shops zeigen eine überproportionale Absatzsteigerung bei unseren beratungsintensiven Produkten wie Entertain und Smart Home", so Esfahani. Das Konzept soll dieses Jahr noch weiter angereichert werden, z.B. um Omnichannel Maßnahmen sowie eine optimale Onlinepräsenz.

Fachmärkte im Visier

Als nächste Händlergruppe sind die Fachmärkte im Visier, die als Vollsortimenter mit Unterhaltungselektronik und weißer Ware besondere Anforderungen haben. Das mit den Partnern und den Kooperationszentralen gemeinsam erarbeitete Konzept sei einzigartig am Markt und umfasse ein fachmarktspezifisches, erlebnisorientiertes Ladenbaukonzept, zielgruppenspezifische Qualifizierungsangebote und beratungsunterstützende und verkaufsfördernde Tools. Schon im 3. Quartal wird die Telekom mit fünf Pilotteilnehmern in die Umsetzung gehen.

"Auch das ist ein weiteres klares Signal für einen starken Handel", betont Michael Hagspihl, "und das zeigt zum wiederholten Mal, dass wir weiterhin der transparente und vertrauensvolle Nr. 1 Partner für den Handel bleiben."

Ausstehende Termine der Roadshow 2017