Die Peerless-AV, eine Marke der Peerless Industries, Inc., hat mit Thomas Ast einen neuen Area Manager Partnerships für die Region DACH eingestellt. Damit will der Hersteller sein Vertriebsteam in dieser Region verstärken und seine bestehenden Beziehungen intensivieren.

Ast soll sich bei seinem neuen Job auf die Betreuung der IT-Systemhäuser, AV-Fachhandelspartner und Systemintegratoren konzentrieren. Er soll sie zudem bei der Projektimplementierung, der strategischen Planung und im Bereich des Business Developments unterstützen.

Thomas Ast verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Distribution, im Vertrieb und im Produktmanagement von AV-Lösungen. Vor seiner Zeit bei Peerless arbeitete er im Bereich Digital Signage-, Media- und Konferenzraumtechnologie bei Volkswagen, Cancom Didas und MultiVision.

"Durch Thomas Asts Leidenschaft für den AV-Markt und seinem technischen Hintergrund ist er der ideale Kandidat für die Position des Area Managers Partnerships bei Peerless-AV", sagt Stefan Krüger, Sales Director bei Peerless-AV für DACH und Osteuropa. "Wir sind überzeugt, dass er durch seine Erfahrung und sein Wissen neue Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz gewinnen wird und so unser breites Produktportfolio in diesen Regionen noch bekannter macht." (KEW)