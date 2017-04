Die Jaka GmbH & Co. KG baut ihr Management um. Der bisheriger Mitgesellschafter Karlheinz Schwarz verlässt das badische Unternehmen altersbedingt. Mit einer Beteiligung von Tim Haas, der zuletzt beim Schwarzwälder Traditionsunternehmen Streit die BU Systec leitete, erweitert sich auch das Portfolio des Unternehmens.

Zudem ergänzt die neue Tochterfirma Grüne Effizienz GbR die bisherigen Angebote rund um Kopieren, Drucken und Scannen mit Beratungsdienstleistungen zum Thema Digitalisierung.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Jaka die ersten Weichen hin zum Lösungsanbieter gestellt. So besteht seit längerer Zeit eine Partnerschaft mit der Mannheimer JobRouter AG, einem Software-Haus für Workflow-Management. Zudem wurde der Veränderungsprozess des langjährigen Partners Kyocera Document Solutions Deutschland GmbH mitgegangen. Jaka ist "Platin Workflow Partner" für den neuen ECM-Bereich des japanischen Herstellers.

Tim Haas, der in der Vergangenheit in Führungspositionen bei Leitwerk AG oder Streit Service & Solution GmbH & Co. KG tätig war, soll die Umwandlung des Druckdienstleisters in einen IT-Spezialisten für digitale Prozesse unterstützen. Haas übernimmt dabei 50 Prozent der Anteile an der Jaka GmbH & Co. KG sowie der Jaka Verwaltungs GmbH, die wiederum 51 Prozent der Beratungstochter Grüne Effizienz GbR hält. Die restlichen Anteile an Grüne Effizienz hält Dr. Kristina Birn, die auch deren Geschäftsführung übernimmt.

Mit seinem Einstieg in die Jaka und der Eingliederung der Grüne Effizienz erfüllt sich auch für Tim Haas ein großer Wunsch. So könnten Unternehmen mit einer modernen und sicheren IT-Infrastruktur nicht nur verschiedenen Auflagen und Gesetzen, die eine Auditierung und Nachprüfbarkeit bestimmter Prozesse fordern, gerecht werden.

"Darüber hinaus bedeutet die Reduktion papierbasierter Prozesse eine Steigerung der Produktivität, eine höhere Sicherheit sowie Nachhaltigkeit und einen verringerten CO2-Ausstoß. Letzteres liegt mir mit Blick auf den Klimawandel besonders am Herzen", erklärt Haas. "Mit Dr. Kristina Birn konnten wir zudem eine richtige Expertin in Sachen Prozessmodellierung gewinnen. Damit sind wir in der Lage, Projekte auf höchstem Niveau und in besonderer Qualität umzusetzen." (rw)