Die Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung steht im Fokus seiner neuen Position, so der neue Arbeitgeber Eset, der sich Tony Anscombe als Global Security Evangelist und Industry Partnership Ambassador an Bord geholt hat. Branchen-Insider Anscombe soll sich außerdem um den Aus- und Aufbau von bestehenden und neuen Kundenbeziehungen kümmern.

Anscombe kommt von der tschechischen Avast, die im September die niederländische AVG übernommen haben, wo der Security-Experte seit 2009 beschäftigt war. Zuletzt war er als Senior Security Evangelist tätig und leitete das Team für Branchenbeziehungen und Produkt-Compliance innehatte. Weitere Stationen in seiner Karriere waren Unternehmen wie Avira, Cobion oder Stonesoft.

Bekanntheitsgrad erreichte Anscombe als gefragter Sprecher bei globalen Events wie Mobile World Congress, CTIA und RSA sowie als Kommentator zu Themen wie etwa Datenschutz, Internetsicherheit Computerviren oder Online-Bedrohungen. Sein breites Spektrum an Security-Themen erweitern die Vision des Unternehmens, den Zugang zu sicherer Technologie für jeden.

» ChannelPartner Golf Masters 2017 Am 22. Juni 2017 im Golfpark Gut Häusern bei München findet der ChannelPartner Golf Masters 2017 statt! Diese Veranstaltung bietet der ITK-Branche die ideale Kombination zwischen Business, Lifestyle und sportlichen Aktivitäten! Auch für absolute Golf-Anfänger geeignet! Hier gibt es mehr Informationen: ChannelPartner Golf Masters 2017

"Dass Eset von einem so etablierten Cyber-Security-Experten wie Tony repräsentiert wird, ermöglicht es uns, einflussreichen Branchen- und Medienvertretern nützliche Informationen zu liefern", so Eset Chief Technology Officer Juraj Malcho. "Die Kombination von Tonys weitreichender Branchenkenntnis und seiner beachtlichen Erfahrung bringt eine neue Tiefe in die Öffentlichkeitsarbeit von Eset und wird die Beziehungen zu unseren Partnern stärken." (rw)