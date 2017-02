Die in München ansässige Arithnea GmbH, eine Tochter der Adesso AG soll das SAP-Beratungshaus UnitCon GmbH integrieren und sich so im Bereich SAP Customer Engagement, Business Analytics und Hana verstärken. Dazu hat Adesso zunächst UnitCon zum 10. Februar 2017 erworben. Die Eingliederung bei der Tochtergesellschaft soll zügig und vollständig geschehen.

Die hessische UnitCon gilt als erfahrenes SAP-Beratungshaus mit fundiertem Prozess- und Technologie-Know-how. Die Gesellschaft ist SAP Silver Partner und bringt tiefgreifende Kenntnisse für SAP Hybris und SAP Business Intelligence Lösungen mit zu Arithnea, die als zentraler Digital-Business-Experte der Gruppe fungiert.

Das Unternehmen erweitert mit der Übernahme sein Angebot im Bereich Customer Engagement & Commerce und verfügt laut eigenen Angaben nun als eines der ersten Unternehmen in der DACH-Region über ein durchgängiges Angebot des SAP Hybris-Portfolios aus einer Hand. Zudem werde die bestehende Partnerschaft zwischen Arithnea und SAP weiter intensiviert.

Die rund 30 Mitarbeiter der UnitCon sollen nun mit Arithnea gemeinsam die Kunden zu beraten. Die zwei Geschäftsführer erhalten zudem beim neuen Eigentümer verantwortliche Positionen: Markus Blau wird Business Unit Manager Customer Engagement & Commerce sowie Partnermanager SAP, Benedikt Bonnmann wird Niederlassungsleiter in Darmstadt und rückt in das Management Board von Arithnea auf.

"Wir freuen uns sehr auf die enge Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen, mit denen wir bereits in der Vergangenheit in einer strategischen Partnerschaft vertrauensvoll agiert haben", sagt Arithnea-CEO Olaf Kleidon. "Unsere kombinierten Kompetenzen machen Arithnea zu einem Marktführer für Beratung und Einführung von SAP Hybris-Lösungen. Als eines von wenigen Unternehmen können wir künftig umfassende Erfahrungen in sämtlichen Bereichen des SAP Hybris-Portfolios nachweisen."

"Wir arbeiten mit Arithnea bereits seit eineinhalb Jahren erfolgreich zusammen. Ein Höhepunkt war der gemeinsame Showcase auf der Dmexco 2016 in Köln. Hier wurden bereits beide Portfolios kombiniert und ein einmaliges Omni-Channel-Kauferlebnis für ein beispielhaftes Handelsunternehmen mit Fashion Store geschaffen", sagt Markus Blau.

Benedikt Bonnmann ergänzt: "Wir freuen uns, einen Partner mit gleichen Zielen und gleicher Kultur für unsere weitere Entwicklung gefunden zu haben. Damit können wir unsere Kunden künftig ganzheitlich im Digital Business beraten." (KEW)