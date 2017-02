Im Rahmen seiner strategischen Expansion erweitert die Sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG ihr Angebot für Reseller und Systemintegratoren ab sofort um die Bereiche Server und Storage. Im Fokus stehen dabei IT-Infrastrukturkomponenten des Herstellers Supermicro.

Mit über 250 verschiedenen Gehäuse- und Motherboard-Varianten liefere der kalifornische Server-Spezialist die solide technische Basis, erklärt der VAD. Dazu gehören neben den klassischen Servern auch IT-Architekturen für Rechenzentren und Cloud-Provider sowie HPC-Cluster für Wissenschaft und Forschung. Zudem bietet Supermicro Lösungen für GPU-Computing, Big Data, hyperkonvergente Infrastrukturen und All-Flash-SAN an.

Betreut wird das Geschäftsfeld Server und Storage von der neuen Business Unit in Büren. Das vierköpfige Team um den ehemaligen Rombus-Geschäftsführer Ralph Koch bringt langjährige Erfahrung im IT-Lösungs- und Projektgeschäft mit und kennt die Anforderungen von IT-Resellern und ihren Kunden ganz genau.

Die Sysob-Niederlassung Nord fertigt individuelle Server- und Storage-Systeme bereits ab Stückzahl eins, auf Wunsch auch vorinstalliert oder kundenspezifisch konfiguriert. Darüber hinaus erarbeiten die Bürener zusammen mit IT-Fachhändlern und Systemhäusern auch herstellerübergreifende IT-Komplettlösungen. Zum Leistungsspektrum der neuen Geschäftseinheit gehören weiterhin Planungsdienste, Vor-Ort-Beratung, individuelle Projektpreise sowie ergänzende Wartungs- und Supportdienstleistungen.

"IT-Kunden erwarten heute vor allem ein hohes Maß an Gesamtlösungskompetenz", so Koch. "Dabei machen es immer komplexer werdende IT-Landschaften und zunehmender Personalmangel besonders für kleinere und mittlere IT-Dienstleister immer schwieriger, in jedem Aspekt der IT-Architektur auch das nötige Expertenwissen vorzuhalten. Wir sehen uns daher nicht nur als reiner Lieferant für Server, Storage und Workstations, sondern auch als qualifizierter Ansprechpartner für den IT-Fachhandel. Unsere klare Zielsetzung ist es, Sysob-Kunden durch Services und Beratungsdienstleistungen für IT-Projekte zu befähigen, die sie vielleicht ausschließlich mit eigenen Mitteln nur schwer umsetzen können." (KEW)