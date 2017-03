Die Konsequenzen der Digitalisierung sind beängstigend: Telemedizin ist nicht sicher umgesetzt, die Kommunikation zwischen Ärzten, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern kann abgehört und manipuliert werden. Die Produktionsanlagen in Industrieunternehmen - Uran-Anreicherungsanlagen, Kernkraftwerke und Stahlwerke - wurden ebenfalls manipuliert, Millionenschäden waren die Folge. Private Daten werden missbraucht, Identitäten gestohlen, Autos ferngesteuert und Banken digital beraubt.

Eine grundsätzliche Herausforderung für die Softwareindustrie ist, exakt das zu programmieren, was man erreichen will und dieses Programm dann dauerhaft korrekt in einem Rechner ablaufen zu lassen. Aber wissen wir als Nutzer überhaupt, ob die Programmierer das programmiert haben, was sie sollten und nicht weniger Funktionen eingebaut haben als geplant oder - viel schlimmer - Hintertüren eingebaut haben. Dagegen hilft Verschlüsselung jedenfalls nicht.

Hacker sollen keine Zugriffsmöglichkeit haben - haben sie aber doch immer häufiger. Und was sind überhaupt Hacker? Das klingt nach Schüler und Studenten - tatsächlich existieren nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden weltweit über 200 Dienstleistungs-"Unternehmen", die (fast) jeden Angriff gegen Entgelt durchführen. Die organisierte Kriminalität (OK) hinkt den Methoden und Tools der Nachrichtendienste maximal zwei Jahre hinterher. Die 2013 veröffentlichten Snowden'schen Informationen sind - Stand heute - inhaltlich bereits über fünf Jahre alt, die Software und Systeme werden also von der OK seit langem genutzt. Auf derartige Industriespionage wurde schon im Echelon Bericht des Europäischen Parlaments im Jahr 2001 hingewiesen.

Botnetze

Ein Netzwerk von Rechnern die mit Schadsoftware infiziert wurden, kann von Cyberkriminellen gesteuert werden, ohne dass deren User etwas davon mitbekommen. Im Cyber-Untergrund können (Pseudo-)Hacker Zugang zu bereits infizierten Rechnern – oft auch im Verbund – erwerben. Ab etwa 100 Dollar pro Monat ist die Infrastruktur eines Botnetzes „mietbar“, ein komplettes, fertiges System kostet circa 7000 Dollar. Browser Exploit Packs

In Kombination mit einem Botnetz-Framework erlauben BEPs ihren Käufern, Ransomware oder Malware in großem Stil zu verbreiten. Wie jede fortgeschrittene Malware verfügen auch BEPs über integrierte Module zur Verschleierung, Optimierung und Administration der kriminellen Aktivitäten. Ein komplettes BEP-Package kostet im Untergrund zwischen 3000 und 7000 Dollar. Phishing-Toolkits

Kriminelle Hacker, die eine bestimmte Gruppe oder einfach ganz normale Nutzer attackieren möchten, können im CaaS-Umfeld fertig eingerichtete SMTP-Server, Scam-Webseiten oder hochqualitative Mailing-Listen erwerben – und zwar zum kleinen Preis: Zwischen 15 Dollar und 40 Dollar werden dafür fällig. Populär ist auch die Kombination mit „waffenfähigen Dokumenten“ – also Dateien, die auf den ersten Blick wie Word-Dokumente oder Powerpoint-Präsentationen aussehen, aber Schadcode beinhalten, der bekannte und unbekannte Schwachstellen in Office ausnutzt, um Malware auf dem Rechner der Nutzer zu installieren. Dabei kann es sich um Ransomware oder Remote Access Toolkits handeln – je nachdem welche Zwecke die Computerverbrecher verfolgen. Die Kosten für so einen Office-Exploit liegen zwischen 2000 und 5000 Dollar. Ransomware

Zu den derzeit beliebtesten Hacking-Tools im Cyber-Untergrund gehört die Familie der Erpressungs-Malware. Diese Art der Schadsoftware kann in sehr verschiedenen Komplexitätsstufen entwickelt werden und verheerende Folgekosten verursachen. Untersuchungen von Trend Micro zufolge ist ein anpassbares Crypto-Locker-File schon ab circa 50 Dollar zu bekommen. Allerdings streichen viele Ransomware-Provider in der Regel eine zusätzliche "Provision" ein, deren Höhe sich am verursachten Schaden orientiert - in der Regel liegt diese bei circa zehn Prozent.

Security-Ziele für Daten

Drei Ziele werden vor allem genannt:

1. Vertraulichkeit: Daten sollen nur den dafür vorgesehenen Berechtigten bekannt werden

2. Integrität: Daten sollen nicht unerkannt verändert werden

3. Verfügbarkeit: Daten sollen den Berechtigten tatsächlich zur Verarbeitung zur Verfügung stehen

Die vielen, täglich neuen Missbrauchsfälle zeigen, dass diese Ziele häufig überhaupt nicht erreicht werden. Dabei sollte unter anderem auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen eine Risikoanalyse selbstverständlich sein. Analysiert wird dabei der Wert der jeweiligen Unternehmensdaten, die Stärke der ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen, die mögliche Schadenshöhe und die Wahrscheinlichkeit von Angriffen.

Qualität von Verschlüsselungsverfahren

Entscheidend für die Qualität eines Verschlüsselungsverfahrens sind folgende drei Parameter:

der mathematische Algorithmus und die Betriebsarten,

die tatsächlich eingesetzte (nicht die behauptete) Schlüssellänge sowie die Häufigkeit des Schlüsselwechsels

und die fehlerfreie Implementierung kryptographischer Funktionen

Darüber hinaus sind Faktoren wie Hash-Funktionen, Message Authentication Codes, Zufallszahlengeneratoren und Schlüsselableitungsfunktionen entscheidend. Die tatsächliche Qualität einer Verschlüsselung kann nur von Fachleuten bewertet werden - unterstützend wirken dabei einschlägige technische Richtlinien des dem Bundesinnenministerium des Innern nachgeordneten Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Nachrichtendienstliches Vorgehen

Die Nachrichtendienste der Industriestaaten sind nicht auf die sofortige Entschlüsselung eingesammelter Daten angewiesen - vielmehr bewahren sie die weltweit abgehörten Kommunikationsdaten und auch die ausgelesenen Daten unabhängig von einer Verschlüsselung auf und entschlüsseln erst in Zukunft - und sowieso erst bei Bedarf. Der Blick auf die 'bösen' Nachrichtendienste verstellt allerdings den Blick völlig auf die im kommerziellen Bereich weitaus aggressivere und im Ausspionieren von Unternehmensgeheimnissen auch erfolgreichere OK.

US-Demokraten

Im Rahmen eines großangelegten Datendiebstahls werden E-Mails aus dem Democratic National Commitee (DNC) veröffentlicht. Das sorgt nicht nur dafür, dass sich viele US-Amerikaner von der Demokratischen Partei – und ihrer Kandidatin Hillary Clinton – lossagen: Es beweist in den Augen vieler Menschen auch, dass Russland die US-Wahl zu Gunsten von Donald Trump beeinflusst. Dyn

Eine massive DDoS-Attacke auf den DNS-Provider Dyn sorgt im Oktober für Wirbel: Mit Hilfe eines Botnetzes – bestehend aus tausenden unzureichend gesicherten IoT-Devices – gelingt es Cyberkriminellen, gleich drei Data Center von Dyn lahmzulegen. Amazon, GitHub, Twitter, die New York Times und einige weitere, große Websites sind über Stunden nicht erreichbar. Panama Papers

Schon aufgrund der schieren Anzahl an gestohlenen Datensätzen, ist der Cyberangriff auf den panamischen Rechtsdienstleister Mossack Fonseca einer der größten Hacks des Jahres: 2,6 Terabyte an brisanten Daten werden dem Unternehmen gestohlen. Mit weitreichenden Folgen, denn die Dokumente decken auf, mit welchen Methoden mehr als 70 Politiker und Vorstände aus aller Welt Steuern mit Hilfe von Offshore-Firmen "sparen". Yahoo

Erst im September musste Yahoo den größten Hack aller Zeiten eingestehen. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass dieselben Hacker sich bereits ein Jahr zuvor deutlich übertroffen hatten: Bei einem Cyberangriff im August 2013 wurden demnach die Konten von knapp einer Milliarde Yahoo-Usern kompromittiert. Dabei wurden Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten und verschlüsselte Passwörter abgegriffen. NSA

Eine Hackergruppe namens "Shadow Brokers" sorgt im Oktober für Aufsehen, indem sie versucht, Hacking-Tools auf der Blog-Plattform tumblr zu versteigern. Das Besondere daran: Das Toolset wollen die Cyberkriminellen zuvor von der berüchtigten Hackergruppe "Equation Group" gestohlen haben. Und es wird noch besser: Während die "Equation Group" immer wieder mit der National Security Agency in Verbindung gebracht wird, besteht der Verdacht, die "Shadow Brokers" hätten ihrerseits Connections nach Russland. Bitfinex

Die Bitcoin-Trading-Plattform Bitfinex wird Anfang August 2016 um knapp 120.000 Bitcoins (ca. 89,1 Millionen Euro) erleichtert. Der Hackerangriff hebelt die mehrfach abgesicherte Authentifizierungs-Architektur des Unternehmens, die bis dahin als sicher gilt, schlicht aus. Zwar ist dieser Bitcoin-Hack "nur" der drittgrößte in der IT-Geschichte, allerdings stellt Bitfinex eine der größten Trading-Plattformen in diesem Segment dar. Das Unternehmen verteilt den Verlust übrigens "gleichmäßig" auf seine Kunden: 36 Prozent jedes einzelnen Kontos sind futsch. Healthcare-Ransomware

Zugegeben: In diesem Fall handelt es sich nicht um einen großen Hack, sondern viele. Sehr viele. Insbesondere die Healthcare-Branche wird 2016 von immer populärer werdenden Ransomware-Kampagnen erschüttert, die sämtliche Dateien auf einem Rechner verschlüsseln und nur gegen die Zahlung eines Lösegelds wieder freigeben (oder auch nicht). Daraus lässt sich einerseits ablesen, wie lukrativ das Geschäft mit der Erpressungs-Malware ist, andererseits, wie weit kriminelle Hacker bereit sind zu gehen, wenn es um ihre monetären Interessen geht.

Unveröffentlichte Sicherheitslücken (Zero-Day-Vulnerabilities)

Ein entscheidendes Manko deutscher Sicherheitspolitik ist die Geheimhaltung unveröffentlichter Sicherheitslücken (Zero Day Vulnerabilities). Sicherheitslücken sind in (fast) allen Soft- und Hardware-Produkten enthalten - auch in Sicherheitssoftware wie Firewalls, Verschlüsselung, Intrusion-Detection und Prevention-Systemen. Angriffe unter Ausnutzung dieser Sicherheitslücken können grundsätzlich nicht erkannt werden.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass weltweit mehr als zehn Händler existieren, bei denen sich nicht nur die OK, sondern auch die nationalen und internationalen Sicherheitsbehörden bedienen. Diese Behörden setzen damit die 'heimliche Online-Durchsuchung' um - sie dringen in IT-Systeme ein und lesen gespeicherte und kommunizierte Daten (Quellen-TKÜ) aus, bevor diese verschlüsselt werden. Der Gesetzgeber hat sich in diesem Bereich nachvollziehbar und klar zu Gunsten der Sicherheitsbehörden entschieden und zum Beispiel gesetzlich festgelegt, dass dem BSI bekannte, ansonsten unveröffentlichte Sicherheitslücken veröffentlicht werden können - aber nicht müssen. Dementsprechend veröffentlicht das BSI auch nur Sicherheitslücken, die schon anderweitig veröffentlicht sind. Dies ist jedoch eine Entscheidung zu Lasten deutscher Unternehmen, denn die unveröffentlichten Sicherheitslücken bleiben naturgemäß nicht geheim, sondern werden Dritten wie der OK bekannt und von diesen ausgenutzt.

Die Top 15 Hacker-Angriffe auf Unternehmen

Nationale Lösung?

Man könnte meinen die Nationalisierung oder Europäisierung der IT-Branche, die Entwicklung sicherer Hard- und Software könnte das Mittel der Wahl sein. Allerdings würde das bedeuten, jede Hard- und Software-Komponente national herzustellen - und dabei bliebe noch unberücksichtigt, dass die Mitarbeiter tatsächlich nur für die deutsche/europäische Behörde oder das deutsche Unternehmen arbeiten - und nicht für Drittstaaten oder die organisierte Kriminalität. Wie Fälle von Überläufern und enttarnten Spionen aus den eigenen Reihen immer wieder zeigen, ist dieses Ziel jedoch in der Praxis nicht hundertprozentig erreichbar.

So bleibt auch der ungewollte 'Einbau' (zum Beispiel bei auf dem Postweg ausgelieferter Hard- und Software) von nicht erkannten (unveröffentlichten) Sicherheitslücken als erhebliches Restrisiko erhalten. Dies gilt auch für die meisten gezielt eingebauten Hintertüren.

Verschlüsselung kann nur auf der Basis von Erfahrungen und Security Tests der eingesetzten Algorithmen, Methoden und Verfahren bis hin zur speziellen Implementierung wirkungsvoll eingesetzt werden. Häufig wird aber die korrekte Einstellung der Parameter nicht kontrolliert. Verschlüsselung ist aber auch nur eine Sicherheitsmaßnahme unter vielen. Notwendig ist jedenfalls ein ganzes Bündel von kombinierten Maßnahmen, um ein wenigstens ausreichendes Sicherheitsniveau zu erreichen. Alles andere ist eine Illusion.