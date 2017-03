Oki ist bekannt für Farbdrucker, die flexibel mit Papier umgehen. So auch beim C332dn: Der Farblaserdrucker, der LED-Zeilen zur Belichtung einsetzt, kann Papier in Formaten von A6 bis zu Bannern mit einer Länge von 1,32 Metern verarbeiten. Deswegen und dank eines umfangreichen Tool-Pakets lässt er sich auch im kreativen Bereich einsetzen, in dem es um Farbgenauigkeit geht.

TEST-FAZIT: Oki C332dn

TESTERGEBNIS (NOTEN) Oki C332dn Testnote gut (2,14) Preisurteil sehr preiswert Qualität (30%) 1,57 Geschwindigkeit (30%) 2,05 Verbrauch (15%) 4,40 Handhabung (10%) 2,72 Ausstattung (10%) 2,01 Service (5%) 1,49 Aufwertung -0,15 (Apple Airprint, Google Cloudprint, App) Abwertung ()

Mit dem Farb-LED-Drucker Oki C332dn ist dem Hersteller ein gutes Ausgabegerät zu einem sehr günstigen Preis gelungen. Es liefert hochwertige Ausdrucke, geht flexibel mit Druckmaterialien um und benötigt wenig Energie, wenn es sich im Ruhezustand befindet. Die Seitenkosten sind bei Farbdrucken zwar nicht besonders günstig, die vielen Möglichkeiten zum Tonersparen gleichen den Nachteil aber teilweise wieder aus. Da das Betriebsgeräusch beim Drucken recht hoch ist, sollten Sie den Drucker nicht direkt neben sich auf dem Schreibtisch platzieren.

Pro

+ Bannerdruck

+ viel Arbeitsspeicher

+ Emulationen für PCL 6 und PS 3

Contra

- kein echter Ausschalter

- relativ laut im Betrieb

Ausstattung - LAN an Bord, WLAN als Option

Dass der Oki C332dn für kreative Einsätze gedacht ist, zeigen auch die Druckeremulationen PCL 6 und PS 3. Sie lassen sich bei der Treiberinstallation gleichzeitig auf den Rechner laden und damit parallel nutzen. Dazu gibt es üppige ein GB Speicher, die intern von einem drei GB großen eMMC-Flashspeicher zusätzlich unterstützt werden. An der Speicherausstattung lässt sich im Nachhinein jedoch nichts mehr ändern.

Im Gegensatz dazu ist der Papiervorrat mit einer optionalen Kassette für 530 Blatt erweiterbar. Die Zusatzausstattung benötigen Sie allerdings nur, wenn Ihnen die Kassette für 250 Blatt und das Mehrzweckfach für weitere 100 Blatt nicht ausreichen, die das Gerät ab Werk mitbringt. Um Papier zu sparen, ist im Oki C332dn eine automatische Duplexeinheit eingebaut. Der Duplex-Druck ist ab Werk in den Treibern aktiviert. Wollen Sie einseitig drucken, müssen Sie die Funktion bewusst deaktivieren. Das gilt auch für den Tonersparmodus, der in den Default-Einstellungen der Treiber eingeschaltet ist. Er bietet vier Modi: niedrig, mittel, hoch und aus. Dazu können Sie Textpassagen in Dokumenten vom Sparen ausnehmen, wenn Sie die Funktion "100% Schwarztoner nicht sparen" mit einem Häkchen versehen - praktisch.

Bei den Schnittstellen beschränkt sich der Oki C332dn auf USB 2.0 und Gigabit-Ethernet. Für den Büroeinsatz ist der LAN-Anschluss in den meisten Fällen die entscheidende Schnittstelle. Wer das Gerät drahtlos per WLAN ansteuern will, muss einen optionalen Adapter für gut 46 Euro (UVP) erwerben. Ob über die Leitung oder drahtlos, der Oki C332dn ist auch für Mobilgeräte erreichbar. Dazu beherrscht der Farbdrucker Apple Airprint, Google Cloud Print und lässt sich über die Oki-App ansteuern.

Ausstattung Oki C332dn (Note: 2,01) Anschlüsse USB 2.0, Gigabit-Ethernet Bildschirm Bildschirm (nur Text) Druckeremulationen: GDI / PCL 6 / PS 3 nein / ja / ja Arbeitsspeicher: vorhanden / maximal nachrüstbar auf 1000 / 1000 MB Autom. Duplexdruck ja Extras 6 Hilfsprogramme Treiber für Vista, 7, 8, 10, Linux, Mac OS

Lautstärke und Verbrauch des Oki C332dn

Wollen Sie den Farb-LED-Drucker Oki C332dn neben sich auf den Schreibtisch stellen, müssen Sie mit einem recht hohen Betriebsgeräusch zurechtkommen. Steht er alternativ am Gang oder in einem separaten Raum, stört Sie das Arbeitsgeräusch nicht. Gleichzeitig schaltet der Drucker schnell in den Energiesparmodus, in dem der Stromverbrauch in mehreren Stufen bis auf 0,6 Watt fällt - das ist niedrig. Der Zustand lässt sich auch per Taste am Gerät initiieren. Allerdings lässt sich der Oki C332dn per Ausschalter nicht komplett vom Stromnetz nehmen. Eigentlich ausgeschaltet, sinkt der Wert im Test nicht unter 0,2 Watt.

Alle Verbrauchsmaterialien wie Toner, Belichtungseinheit, Transportband oder Fixiereinheit sind im Oki C332dn separat eingebaut. Bei der Berechnung der Seitenpreise fließen sie anteilig in den Seitenpreis ein. Auf Basis von XL-Tonern ergeben sich 2,6 Cent für das schwarzweiße und 14,8 Cent für das farbige Blatt. Im Fall der Monochromseite geht der Preis in Ordnung, beim Farbblatt ist er eher gesalzen.