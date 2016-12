Die Vitec Imago, eine Tochter des US-Konzerns ScanSource, Inc., und die dänische Add-On Products haben eine exklusive Distributionspartnerschaft für die DACH-Region und Osteuropa vereinbart. Die Lösungen sind ab sofort über den Mainzer VAD beziehbar.

Vitec Imago kann somit mit Resource Central ein Komplett-Tool zu Planung von Besprechungen und Konferenzen an den Fachhandel vertreiben. Hinzu kommen mit Digital Sign Service und Ariadne zwei Softwarelösungen zur digitalen Beschilderung. Der VAD ergänzt damit seine Palette an audiovisuellen Raumlösungen um Zubehörprodukte, die Anwendern im Besprechungsumfeld Zeit und Ressourcen sparen sollen.

Lösungen für Raum-Management

Mit "Resource Central" lassen sich via Office 365, Microsoft Outlook und Exchange Besprechungen und Konferenzen inklusive Extraleistungen und Catering planen und buchen. Die Software lässt sich in marktgängige ERP-Systeme sowie in die Informationsanzeigesysteme des Anbieters integrieren. Dabei können verfügbare Ressourcen wie Räume, Arbeitsplätze, Autos und Parkplätze über Outlook nach Kategorie und Standort gesucht und belegt werden. Weitere Leistungsmerkmale sind Besucherausweis-Management, Strichcode-Registrierung oder E-Mail-Benachrichtigungen.

"Digital Sign Service" ist eine für MS Exchange und Outlook konzipierte Informationsanzeige-Software, die Angaben zu aktuellen und künftigen Besprechungen aus Outlook bezieht und anzeigt. Diese lassen sich auch direkt auf der Anzeige buchen, ändern und deaktivieren.

"Ariadne" schließlich ist eine erweiterte Unternehmenslösung, die entweder gehostet oder direkt beim Anwender zum Einsatz kommt. Sie beinhaltet Module für digitale Informationsanzeigen wie Begrüßungen, Orientierungshilfen oder Wegbeschreibungen und unterstützt Video-Streaming und RSS-Feeds.

"Vitec Imago verfügt traditionell über sehr viel Erfahrung und Renommee im Konferenzraumbereich. Wir sind erfreut darüber, dass wir hier künftig das Angebotsspektrum des Distributors mit Lösungen bereichern können, die Unternehmen für ihre Besprechungsräume sehr viel Nutzen bieten", so Travis Campbell, Channel Sales Manager bei Add-On Products.

"Mit Add-On erweitern wir unsere Palette an wertschöpfendem Zubehör für Besprechungsräume um einen Anbieter, dessen Erfahrung und Expertise sich nicht nur in verschiedenen preisgekrönten Produkten dokumentiert, sondern der auch international und branchenübergreifend über eine große Kundenbasis verfügt", kommentiert Wolfgang Moeller, Vertriebsleiter DACH bei Vitec Imago. (KEW)