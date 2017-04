Vitec war immer ein bekannter Name in der deutschen AV-Szene. Nun soll der Brand von der Bildfläche verschwinden. Vitec wurde in den 90er-Jahren als AV-Systemhaus gegründet. 2002 kam dann noch das Distributionsgeschäft hinzu.

2014 geriet die Vitec-Distribution in finanzielle Schieflage. Der britische Distributor Imago übernahm schließlich den insolventen AV-Spezialisten und führte ihn als Vitec Imago weiter. Imago wurde wiederum im selben Jahr dann vom US-Grossisten ScanSource übernommen.

Vitec ist Geschichte

Nun legt ScanSource die ScanSource Communications und Imago ScanSource unter dem Namen ScanSource Imago zusammen. Damit ist auch Vitec Geschichte. Dies soll laut Unternehmensangaben eine bessere Ressourcenbündelung und -nutzung ermöglichen. "Neben den signifikanten Synergieeffekten kann jede Geschäftseinheit künftig auf ein deutlich vergrößertes Reseller-Netzwerk mit entsprechendem Geschäftspotenzial zugreifen", meint Martin Bauer, Vice President der ScanSource Imago. Bauer verspricht den Handelspartnern eine "erweiterte Produktpalette mit Kommunikationslösungen aus einer Hand" sowie umfangreicheren Serviceleistungen.