Die Herkunft von Firmen- und Markennamen haben oft eine interessante Geschichte. Wir haben für Sie Beispiele gesucht. Jede Woche gibt es nun einen Firmennamen zum Mitraten. Heute wollen wir von Ihnen wissen, warum Bechtle eigentlich Bechtle heißt.

Bechtle ist ein schwäbisches Synonym für einen cleveren Menschen. Mit dem Ausspruch "Du bisch scho a rechds Bechtle" zollt der Schwabe seinem pfiffigen Gegenüber den höchsten Respekt. Die drei Firmengründer Klaus von Jan, Ralf Klenk und Gerhard Schick wurden während ihrer Zeit an der Eberhard Karls Universität in Tübingen öfters als die sprichwörtlichen "Bechtles" bezeichnet. Als diese dann in den 80er-Jahren ihr gemeinsames Unternehmen gründeten, lag dieser Name nahe und steht noch heute für die cleveren Lösungen und Services des württembergischen Systemhauses.

Am Zusammenfluss von Neckar und dem kleinen Nebenfluss Sulm, übrigens auch für den Städtenamen Neckarsulm verantwortlich, befindet sich der alte Bachlauf der Sulm, das sogenannte Bechtle (schwäbisch für kleiner Bach). Seit der Fluss Ende des 19. Jahrhunderts kanalisiert worden ist, führt der Altlauf nur noch wenig Wasser. Am Ufer des Bechtle begannen die Brüder Karl und Michael Pfleiderer in einer Scheune 1983 mit der Produktion von PCs, die sie Bechtle-PCs nannten. Die heutige Firmenzentrale am Bechtle Platz 1 in Neckarsulm ist nur wenige hundert Meter von der ursprünglichen Scheune entfernt. Diese wurde allerding 2001 für eine Uferpromenade im Rahmen der Landesgartenschau 2002 abgerissen.