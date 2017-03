Das englische Leicester gilt als bedeutendster Standort der britischen optischen Industrie. Der Ingenieur Charles R. Moss arbeitete dort bei Leicester Optical Ltd. die unter anderem optische Linsen herstellte. 1953 sucht ein Hersteller von Jagdwaffen eine leichte, aber doch leistungsstarke Zieloptik für die Jagdgewehre. Moss machte sich selbstständig und schnappte seinem früheren Arbeitgeber den Auftrag weg. Das für diesen Zweck entwickelte Zielfernrohr nannte Moss "Canon". Die Fernrohre hatten einen sehr guten Ruf, sodass bald auch Zeiss und Rollei Kameraobjektive bei Moss produzieren ließen. 1959 brachte Moss dann die erste eigene Kamera unter dem Markennamen Canon auf den Markt. 1965 wurde das komplette Unternehmen schließlich in Canon umbenannt. Nach heute sind Kameras ein wichtiges Standbein des Konzerns, der mittlerweile in vielen weiteren Produktbereichen aktiv ist.

Im französischen werden grundlegende Werke in Literatur, Kunst oder Architektur als "Canon" bezeichnet. In Versailles steht ein Wirtschaftsgebäude, das grundlegende Elemente des Barock in Nutzgebäuden aufweist. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Komplex, der in unmittelbarer Nachbarschaft zur Universität Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines liegt, daher als Canon bezeichnet. 1959 zog Albert Dechamps mit seiner kleinen Firma, die sich mit dem Vertrieb von Rotationsvervielfältigungsanlagen beschäftigte, in den Komplex ein. Bald kamen auch erste Kopierer hinzu. Da alle Kunden immer nur ihre Ware bei "Canon" abholten oder bestellten, war schließlich der Name des Unternehmens geboren, das es bis heute trägt. 1965 brachte Canon seinen ersten optischen Kopierer auf den Markt. In der Folge kamen zunächst Kompakt-, dann auch aufwändigere Spiegelreflexkameras hinzu.