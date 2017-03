Die Herkunft von Firmen- und Markennamen hat oft eine interessante Geschichte. Wir haben für Sie Beispiele gesucht. Jede Woche gibt es nun einen Firmennamen zum Mitraten. Heute wollen wir von Ihnen wissen, warum CeBIT eigentlich CeBIT heißt. Wir geben Ihnen drei Erklärungen, wie es zu dem Namen der IT-Messe kam:

Die Deutsche Messe in Hannover veranstaltete 1992 erstmals die Elektronikmesse Consumer Electronic und Business Information Technology, kurz "cebit". Damals standen sowohl Heimcomputer als auch professionelle IT-Produkte im Fokus. 2001 wurde mit 830.000 Besuchern ein Rekord aufgestellt. Die Messe platze aus allen Nähten, daher entschied man sich, größeren Wert auf die B2B-Lösungen zu legen. 2003 wurde die Schreibweise in CeBIT geändert, um mit dem nun groß geschriebenen BIT, der "Business Information Technology", größeren Stellenwert einzuräumen. Durch die zunehmende Verschmelzung von Consumer- und Business-Themen, auch "Consumerization" genannt, will sich die CeBIT nun wieder stärker disruptiven Technologien, Forschung und Startups widmen. "Die CeBIT muss cooler werden und mehr überraschen", sagt dazu CeBIT-Chef Oliver Frese. Eine erneute Änderung der Schreibweise ist aber nicht geplant.

Das Bit ist die kleinste elektronische Speichereinheit und somit eine der wesentlichen Grundlage der Informationstechnologie. Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert, in dem der Siegeszug der Computer begann. 1982 wurde in Hannover mit der Halle 1 die weltgrößte Messehalle errichtet, um erstmals eine IT-Messe durchzuführen. Bei der Namensgebung für die neue Messe wurde ein Kunstwort aus Century (Jahrhundert) und Bit gewählt, kurz CeBIT. Obwohl die Halle 1 über 70.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche bot, kam sie schnell an ihre Kapazitätsgrenze. Das Messegelände in Hannover wurde daher erheblich erweitert und auch für die Hannover Messe Industrie (HMI) genutzt. Zur CeBIT 2008 kam dann das Aus für die Messehalle 1. Die Pläne reichten von Abriss bis zur Nutzung als Tagungszentrum. Bis heute steht das Bauwerk leer.