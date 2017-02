Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, die Weisheit und den Erfahrungsschatz der Bewohner ferner Galaxien für ihre Karriere zu nutzen? Ein Versuch kann ja nicht schaden. Unsere amerikanische Schwesterpublikation CIO.com gibt Karriere-Tipps à la Star Wars.

1. "You have failed me for the last time, Admiral." - Darth Vader

Thema: Mitarbeiterauswahl, Firmenkultur



Star Wars: Mehrere Kommandeure des Empires werden bedroht oder umgebracht, weil sie ihre Mission nicht erfüllt haben.



Lehre: Suchen Sie sich einen neuen Job, wenn bei Ihrem Arbeitgeber Diskriminierungen oder unfaire Kündigungen die Regel sind.

2. "I suggest a new strategy, R2: Let the Wookiee win." - C-3PO

Thema: CRM, Beziehungsaufbau, Networking



Star Wars: C3-PO verlangt von R2-D2, Chewbacca beim Schach an Board des Raumschiffs Millenium Falke gewinnen zu lassen, nachdem Han Solo erzählt, dass Wookies dem Verlierer die Arme auskugeln.



Lehre: Lassen Sie Ihren Boss oder Ihren besten Kunden immer beim Golf gewinnen.

3. "Execute Order 66." -Darth Sidious (a.k.a. Chancellor Palpatine, a.k.a. The Emperor)

Thema: Personalbeschaffung, Mitarbeiterkultur



Star Wars: Die Armee der Republik besteht aus Klonen und beim Befehl 66 sieht man, wie das Verhalten der Klone zum Disaster wird. Es endet in einem Massenmord an den Jedis.



Lehre: Individualität findet in der Arbeitswelt häufig zu wenig Anerkennung.

4. "It's very dangerous putting them together. I don't think the boy can handle it." - Mace Windu

Thema: Personalförderung, Planung der Nachfolge



Star Wars: Viele sehen die Paarung von Anakin Skywalker und Palpatine skeptisch. Zu recht. Er ist es, der den Jedi auf die dunkle Seite der Macht holt.



Lehre: Vertrauen Sie Ihr größtes Talent nur jemandem an, der Ihr volles Vertrauen genießt.

5. "Commander, tear this ship apart until you've found those plans!" - Darth Vader

Thema: Projektmanagement, Risikomanagement



Star Wars: Rebellen sind an geheime Pläne gelangt und konnten so eine Kampfstation zerstören.



Lehre: Wenn sie an einem großen Projekt arbeiten, denken Sie an jede erdenkliche Schwachstelle. Und wenn Sie sie gefunden haben, stellen Sie sicher, dass sie nicht an die Öffentlichkeit gelangt.

6. "But beware of the Dark Side. Anger, fear, aggression-the Dark Side of the Force are they." - Yoda

Thema: Entwicklung, Networking



Star Wars: Yoda lehrt Luke Skywalker. Er hat in mehr als 800 Jahren als Jedi-Meister zahlreiche Schüler in der Macht ausgebildet.



Lehre: Hören Sie den erfahrenen Kollegen zu. Sie können vieles von ihnen lernen.

7. "It's not fair." - Han Solo

Thema: Entwicklung von Fähigkeiten



Star Wars: Als der Millenium Falke in Episode VI nicht auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, reagiert Han Solo kreativ.



Lehre: Technologien sind nicht verlässlich. Und: Versuchen sie doch auch auf Ihrem Karriereweg mal etwas Unkonventionelles.

8. "You can either profit by this or be destroyed. It's your choice." - Luke Skywalker

Thema: Networking



Star Wars: Als die Helden in Episode VI kurz davor sind, in das Maul des allmächtigen Sarlacc zu stürzen, gibt Luke Han Solo die Anweisung, bei Chewbacca und Lando zu bleiben. Er habe sich um alles gekümmert.



Lehre: Wenn es in Ihrem Unternehmen einen Star gibt, der Sie unter seine Fittiche nehmen will - nur zu.

9. "I'm looking forward to completing your training. In time, you will call me master." -The Emperor (a.k.a. Chancellor Palpatine, a.k.a. Darth Sidious)

Thema: Mitarbeiterauswahl, Networking



Star Wars: In Episode VI bezeichnet der Imperator Luke Skywalker als dumm, weil er nicht auf die dunkle Seite der Macht wechselt.



Lehre: Wenn Sie Ihrem jetzigen Arbeitgeber vertrauen und seine zukünftige Strategie gut finden, lassen Sie sich nicht von einem Rivalen abwerben.

10. "Did you hear that? They shut down the main reactor. We'll be destroyed for sure." - C-3PO

Thema: Risikomanagement



Star Wars: Zu Beginn von Episode IV wird Prinzessin Leias Raumschiff angegriffen. Die ersten Eindringlinge werden von Leias Wachpersonal getötet.



Lehre: Vermeiden Sie es, bei einem riskanten Arbeitseinsatz als Erster vorneweg zu stürmen. Oft ist es ratsamer, sich schnell einer Strategie anzuschließen.