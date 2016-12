Unternehmen müssen nicht zwangsweise in allen sozialen Netzwerken vertreten sein. Eine Studie über die Social Media-Präsenz der Fortune Global 100 Unternehmen ergab, dass 65 Prozent einen Twitter-Account, 54 Prozent eine Facebook-Fanseite, 50 Prozent einen YouTube-Kanal und 33 Prozent einen Corporate Blog betreiben. Insgesamt nutzt nur jede fünfte Firma alle vier Plattformen. Die untersuchten Unternehmen aus Europa nutzen vor allem Twitter (71 Prozent). YouTube und Facebook teilen sich Platz 2 mit 52 Prozent und der Corporate Blog steht mit nur 25 Prozent am Ende der Liste. Entscheidend ist, in den richtigen Netzwerken für Buzz zu sorgen.

Mittendrin statt nur dabei

Es macht keinen Sinn, das eigene Unternehmen auf jeder Plattform zu registrieren, wenn für die weitere Betreuung sowohl Zeit als auch Content fehlen. Denn so ist es nur ein weiterer toter Social Media Account, auf welchem Nutzer im Regen stehen gelassen werden. Viel wichtiger ist, das Thema Social Media im Unternehmen strategisch zu etablieren und ganzheitlich in die Unternehmenskommunikation einzubinden.

Die Ausarbeitung einer Social Media Strategie ist daher fundamental, um wildes Treiben im Social Media Dschungel zu vermeiden. Der Einstieg in Social Media sollte offen im Unternehmen thematisiert und die Mitarbeiter motiviert und sensibilisiert werden. Bei der Ausarbeitung der Strategie sollte auf folgende Fragen eine Antwort gefunden werden:

Welche Ziele will das Unternehmen mit Social Media erreichen?

Zu welchen Themen hat das Unternehmen etwas zu erzählen?

Welche Inhalte stehen zur Verfügung?

Wo sind die Zielgruppen anzutreffen?

Wie viel Zeit möchte das Unternehmen in Community Management investieren?

Des Weiteren müssen Prozesse und Abläufe definiert und die zuständigen Mitarbeiter fit für Social Media gemacht werden.

Web-Tools für Social Media Marketing

Soziale Netzwerke spielen im modernen Marketingmix eine immer wichtigere Rolle. Mit den richtigen Tools lassen sich Kampagnen effizient im Browser planen, durchführen und auswerten. Im Folgenden eine Vorstellung leistungsfähiger Alternativen, die sich in der Praxis bewährt haben. Buffer

Buffer bietet sowohl Privatanwendern als auch Unternehmen einen einfachen Weg, Status-Updates in den wichtigsten sozialen Netzwerken nach Zeitplan zu veröffentlichen. SocialBro

Bei Socialbro handelt es sich um einen funktionsreichen Analytics-Service für Twitter, der 2011 von einem spanischen Startup gestartet wurde und sich in der Branche bereits einen Namen machen konnte. HootSuite

Wenn es darum geht, die Unternehmenskommunikation in den sozialen Netzwerken zu optimieren, gilt der aus Kanada stammende Service HootSuite mit über neun Millionen Nutzern als eine der besten Alternativen, die der Markt zu bieten hat. Sprout Social

Eine weniger bekannte, aber dennoch interessante Alternative zu HootSuite ist Sprout Social. 2010 in Chicago gegründet der SaaS-Dienst ebenfalls als ein zentrales Management-Dashboard für Marketer, die verschiedene Social-Media-Profile effizient an einem Ort verwalten möchten. WebZunder

Mit WebZunder präsentiert sich eine deutsche Lösung, die sich als eine günstigere und einfachere Alternative zu den Schwergewichten aus den USA positioniert. Mit dem Web-basierten Social-Media-Tool aus München sollen kleinere Unternehmen, die selbst wenig Erfahrung in Social Media haben und sich keinen Marketing-Experten leisten können, in die Lage versetzt werden, sich in den sozialen Netzwerken erfolgreich zu präsentieren. SocialBench

SocialBench ist ein leistungsstarkes Marketing-Tool, das in Hamburg entwickelt wird und Community-Management-Funktionen, die für die Arbeit im Team konzipiert sind, umfangreiche Analytics und Werbungsmanagement in einer ganzheitlichen Plattform vereint. Quintly

Quintly ermöglicht die effektive Analyse und Steuerung der eigenen Unternehmenspräsenz in den wichtigsten sozialen Netzwerken. Der aus Köln stammende Cloud-Dienst bietet eine funktionsreiche und professionelle Plattform an, die zahlreiche Analytics-Werkzeuge für Marketing-Spezialisten bereitstellt. Nimble

Nutzerzahlen in Deutschland

Der Recherche von Web-Blogger Christian Buggisch sowie Zahlenangaben des SocialMedia Institutes zufolge ist der blaue Riese Facebook auch in Deutschland mit rund 26 Millionen (2 Millionen weniger als 2015) Nutzern mit Abstand immer noch das größte soziale Netzwerk. Platz 2 hat sich Instagram geholt. Mit inzwischen 9 Millionen aktiven Nutzern hat die beliebte Foto-App nun das weltweit größte Videoportal überholt. YouTube verzeichnet in Deutschland ganze 6 Millionen (2 Millionen mehr als 2015) aktive Nutzer, die Videos nicht nur anschauen, sondern auch hochladen.

Mit etwas Abstand folgt das Microblogging-Netzwerk Twitter, das von knapp 4 Millionen Deutschen regelmäßig genutzt wird. Dahinter hat sich die Live-App Snapchat mit etwa 3 Millionen Nutzern eingereiht. Pinterest zählt immer noch zwischen 2 und 3 Millionen Nutzer. Bei Google + wird geschätzt, dass die aktive Nutzerzahl irgendwo zwischen 600.000 und 6 Millionen liegt.

Das deutsche Business Netzwerk XING wächst langsam aber stetig und zählt inzwischen etwas über 9 Millionen Nutzer in der D-A-CH-Region. Das internationale Netzwerk LinkedIn darf sich inzwischen über 7,5 Millionen deutschsprachige Nutzer freuen.

Darüber hinaus weisen beispielweise auch Dokumenten-Netzwerke wie Slideshare oder Scribd steigende Nutzerzahlen in Deutschland vor und sind vor allem für Unternehmen, die ihr Expertenwissen in einer bestimmten Branche oder Nische in den Vordergrund stellen möchten, interessant.