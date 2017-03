An dieser Stelle haben wir schon des Öfteren über den zunehmenden Trend, auch als VAD international tätig sein zu müssen, berichtet. Als prominentestes Beispiel dafür gilt sicherlich die gerade vollzogene Akquisition von Avnet durch Tech Data, aber auch der Zusammenschluss verschiedener lokal agierende VADs zu Exclusive Networks darf bisher als Erfolgsgeschichte verbucht werden.

Weitgehend unbemerkt ging dagegen eine andere Fusion von drei Value-Added-Distributoren zu einem EMEA-weit tätigen VAD vor sich: Die Nuvias Group entstand aus dem Zusammenkommen von Wick Hill, einem auf IT-Security-Produkte fokussierten VAD; Zycko, einem Spezialdistributor für Advanced Networking und Siphon, einem UC-Integrator.

Damit positioniert sich Nuvias ganz eindeutig gegen Exclusive Networks, aber auch gegen Infinigate, die nun mit einem starken Investor im Rücken in Europa neue Märkte erobern will. Die Nuvias Gruppe ist aktuell über 21 Standorte in der EMEA-Region verteilt und bedient darüber hinaus auch noch weitere Länder. Der Jahresumsatz der Gruppe liegt derzeit bei über 330 Millionen Dollar.

Fokus auf Security

Auf der CeBIT wird die Nuvias Group auf mehr als 300 m² Standfläche (Halle 6, Stand G18) ausstellen. Folgende Hersteller sind mit an Bord:

Barracuda Networks verteidigt Netzwerke, Applikationen und Daten vor Ransomware und sonstiger Malware

Corero bietet Abwehrfunktionen gegen Distributed Denial of Service-Attacken (DDoS)

Fortinet präsentiert ihr gesamten Netzwerk-Security-Portfolio in Hannover

Kaspersky ist mit den bekannten Endpoint-Security-Lösungen vertreten

WatchGuard verfolgt auf der CeBIT den Ansatz "Secure Wireless"

Außerdem teilen sich die Standfläche von Nuvias noch macmon, Malwarebytes, Nokia und Riverbed.