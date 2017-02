Unter den Begriff Systemhäuser fassen wir bei dieser Umfrage sowohl IT-Dienstleister, Systemhäuser und Systemintegratoren, als auch Managed Service Provider, ISVs und IT-Consultants, da die Grenzen zwischen den einzelnen Geschäftsmodellen zunehmend verschwimmen.

Um die jeweilige Kundenbasis der Systemhäuser in Deutschland möglichst vollständig zu erreichen und so zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe.

Sie würden uns unterstützen, wenn Sie Ihren Kunden im Rahmen einer Aussendung oder Ihres Newsletters empfehlen könnten, an dieser Umfrage teilzunehmen.

Dabei bitten wir Sie, sich des beiliegenden, neutralen Anschreibens zu bedienen, mit dem wir sicherstellen können, dass alle Anwender in gleicher Weise angesprochen werden. Den entsprechenden Text finden Sie im Dokument: Anschreiben_Kunde_2017.doc, das hier zum Download bereitsteht.

Systemhausvertreter, Hersteller und Distributoren sind von der Teilnahme an der Umfrage ausgeschlossen. Im Vorfeld der Auswertung der Umfrage erfolgt eine entsprechende Prüfung.

Der Link zu der Kundenumfrage lautet:

http://umfragen.idgmedia.de/uc/cw/sys2017/



Sie können die Umfrage selbstverständlich auch gerne auf allen Social Media-Kanälen bewerben.

Die Umfrage läuft bis zum 10. April 2017.

Alle Informationen zur Umfrage "Beste Systemhäuser 2017" finden Sie Q&A-PDF, das hier zum Download bereit steht.

Weiter gehende Fragen rund um die Umfrage beantwortet Ihnen gerne

Carolin Beck, E-Mail: cbeck@idg.de.