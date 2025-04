Der Hersteller und Distributor aus Ostwestfalen bringt Bewegung in den Servermarkt. Mit der Einführung einer bis zu 10-jährigen Service-Laufzeit für ihre Terra-Server bietet die Wortmann AG ein Leistungsversprechen, das sowohl für Fachhändler als auch Endkunden gleichermaßen attraktiv ist. Erste Buchungen zeigen, dass sie mit dem derzeit einzigartigen Angebot den Nerv des Marktes treffen, heißt es weiter aus Hüllhorst.

Kundenbindung durch Laufzeitverlängerung

Mit der zehnjährigen Service-Gesamtlaufzeit können Partner von kontinuierlichem Geschäft bei höheren Margen und langfristiger Kundenbindung profitieren sowie Endkunden von planbaren Kosten und mehr längerem Service. Denn Lizenzen werden immer teurer und die Migration auf neue Systeme aufwändig. Im Falle eines Problems liegt die Verantwortung oft beim Handel oder Hersteller, was die Kundenbeziehung nachhaltig belasten kann. Mit der neuen Service-Lösung schafft Wortmann mehr Sicherheit und Vertrauen.

"Lange Service-Laufzeiten von mehr als fünf Jahren waren in den letzten Jahren stets die Produkte mit den höchsten Steigerungsraten", erklärt Christian Claus, Leiter Service der Wortmann AG. "Das bestätigt, dass Kunden immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit und Kontinuität legen und der Bedarf weiter steigt. Unser Service ist genau darauf abgestimmt. Dieses Angebot zeigt unseren Partner und Kunden nicht nur, dass wir an die Langlebigkeit unserer Produkte glauben, auch der Bedarf für solche Produkte ist eindeutig da. Die wahre Nutzungsdauer von Servern liegt deutlich über den oft propagierten drei bis fünf Jahren."

"Die Vorbereitungen laufen seit Ende 2023", ergänzt Claus zum Start der Produkteinführung. "In diesem Jahr stiegen die Serververkäufe deutlich an. Ursache war das Supportende von Windows 2012. Viele Kunden haben offensichtlich bis zuletzt gewartet, um neu zu investieren, denn Windows 2012 wurde in 2013 am stärksten verkauft. Das legt eine Nutzungsdauer von 10 Jahren nahe. Auch im Support erreichen uns immer wieder Fragen zu sehr alten Systemen, die noch betrieben werden."