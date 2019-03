Am 10. Mai 2019 ist im saarländischen St. Ingbert-Rohrbach bei Herweck wieder die Hütte voll: Auf dem Firmengelände des TK-Distributors Herweck findet die Hausmesse "Perspectives" statt.

Man volle "alle Kraft" in das Event stecken, heißt es von dem Distributor. Man verzichte daher auf Messen wie der IFA oder der Cebit - wobei der Verzicht auf letztere Messe nicht so schwer fallen dürfte, da die Cebit bekanntlich abgesagt worden ist.

Die Zahl von mehr als 1.300 Besuchern 2018 soll 2019 übertroffen werden. "Wir merken, dass die Hausmesse ein absoluter Magnet für den Fachhändler ist", erklärt Jörg Herweck, Vorstand der Herweck AG. Es lohne sich für die Herstellerseite hier zu investieren. "Dabei ist uns besonders wichtig: die Hersteller treffen im persönlichen und direkten Kontakt auf interessierte Kunden. Alle Hersteller betonen immer wieder die Qualität der Kundengespräche und den tiefen fachlichen Austausch. Das werden wir weiterführen", kündigt der Herweck-Chef an.

Abendveranstaltung im E-Werk Saarbrücken

Dominik Walter, Leiter Produktmanagement und Einkauf, gibt einen ersten Ausblick auf das, was die Besucher erwarten dürfen: "Nach dem Ausbau der Zukunftsthemen Connectivity und SIP-Telefonie in den vergangenen Jahren, stehen 2019 die Themen Cloud und Videoüberwachung in Zusammenhang mit Netzinfrastruktur im Vordergrund", erläutert der Produktspezialist. Neu an Bord sind unter anderem Starface, Xelion, aber auch Mobotix und Hanwha.

Abends wird traditionell mit einem großen Event im Saarbrücker E-Werk gefeiert. Unter dem Motto "Tarantino" darf man sowohl auf musikalische wie auch kulinarische Highlights gespannt sein.

Weitere Informationen gibt es unter https://perspectives.herweck.de und in der Perspectives-App verfügbar im Google Playstore und im Appstore von Apple.